В ЦБ заявили, что снижению инфляции до 4% в 2026 году помешал топливный кризис
Снижению инфляции до показателя в 4% помешал топливный кризис — без него рост цен вернулся бы к целевым значениям, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Уральском форуме недвижимости, передает корреспондент «Ъ-Урал».
«Среднегодовое значение ключевой ставки на следующий год — 12,5-13%, инфляцию мы намерены в следующем году вернуть к цели в 4% и на ней не удерживать. В этом году мы были к этому как никогда близки, несмотря на изменения в НДС и на мягкую бюджетную политику. Я думаю, мы были бы на цели, не случись топливный кризис»,— сказал господин Тремасов.
По его словам, из-за бензинового кризиса выросли инфляционные ожидания населения, а проблемы с покупкой топлива повлияли на стоимость товаров.
Кирилл Тремасов сообщил, что для достижения целевого показателя в следующем году нужно, чтобы бюджетная политика соответствовала закону о бюджете, который находится на рассмотрении в Госдуме. Он предполагает ужесточение бюджетной политики, возвращение к нулевому структурному дефициту в течение трех лет.
«Если бюджетная политика будет мягкой, а дефицит бюджета будет расти, это потребует от нас ужесточения денежно-кредитной политики»,— добавил господин Тремасов.