«Среднегодовое значение ключевой ставки на следующий год — 12,5-13%, инфляцию мы намерены в следующем году вернуть к цели в 4% и на ней не удерживать. В этом году мы были к этому как никогда близки, несмотря на изменения в НДС и на мягкую бюджетную политику. Я думаю, мы были бы на цели, не случись топливный кризис»,— сказал господин Тремасов.