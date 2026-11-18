Бактерия распространяется в больницах при контакте между пациентами. Для борьбы с участившимися случаями заболевания в ECDC призвали к усилению санитарных мероприятий, строгому соблюдению гигиены, регулярной дезинфекции и использованию средств индивидуальной защиты.