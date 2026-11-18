Politico: в больницах Европы распространяется устойчивая к антибиотикам бактерия
В европейских больницах растет число инфекций, вызванных бактерией Klebsiella pneumoniae, также известной как палочка Фридлендера. С 2019 по 2025 год количество случаев заражения крови этим микроорганизмом увеличилось на 72%, пишет Politico со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Проблема усугубляется тем, что отдельные штаммы этой бактерии вырабатывают устойчивость к большинству антибиотиков, включая современные препараты. Уровень смертности от заболеваний, вызванных устойчивыми штаммами Klebsiella, достигает 40-70%.
Бактерия распространяется в больницах при контакте между пациентами. Для борьбы с участившимися случаями заболевания в ECDC призвали к усилению санитарных мероприятий, строгому соблюдению гигиены, регулярной дезинфекции и использованию средств индивидуальной защиты.