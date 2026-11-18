Футболист Арда Гюлер продлил контракт с «Реалом»
Мадридский «Реал» продлил соглашение с турецким полузащитником Ардой Гюлером. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.
Новый контракт рассчитан до 30 июня 2032 года. «Я мечтаю носить эту футболку еще много лет, завоевывать новые трофеи вместе с командой и однажды вписать собственное имя в историю ''Реала''»,— сказал 21-летний игрок.
За «Реал» Арда Гюлер играет с 2023 года. В составе клуба он провел 126 матчей, забив 22 гола и отличившись 32 результативными передачами. Вместе с командой полузащитник выиграл Лигу чемпионов, стал чемпионом Испании, а также завоевал Суперкубок UEFA и Межконтинентальный кубок.
После 12 туров «Реал» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет три балла.