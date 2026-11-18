Госдума увеличила лимит страхования по долгосрочным вкладам до 2 млн рублей
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении лимита страхового возмещения по двум видам вкладов. Максимальная сумма страховой выплаты повышена с 1,4 млн до 2 млн руб. по долгосрочным рублевым вкладам физлиц сроком более трех лет, а также по безотзывным сберегательным сертификатам сроком до трех лет. Закон вступит в силу с января 2027 года.
Закон предусматривает страховое возмещение в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 2 млн руб. в совокупности по всем вкладам. Это касается вкладов физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов, открывших счета для профессиональной деятельности.
Также с 10 млн до 30 млн руб. увеличено страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и договорам строительного подряда. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон направлен на защиту прав граждан и обеспечение сохранности их денежных средств.
Центробанк на заседании 23 октября оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 14% годовых. Однако прогноз на следующий год был ухудшен: регулятор ожидает, что средняя ставка составит от 12,5 до 13,5%. Из-за этого банки еще с лета улучшают условия для вкладчиков. Некоторые банки готовы повышать ставки даже по долгосрочным вкладам, на год и больше, писал «Ъ».