Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об увеличении лимита страхового возмещения по двум видам вкладов. Максимальная сумма страховой выплаты повышена с 1,4 млн до 2 млн руб. по долгосрочным рублевым вкладам физлиц сроком более трех лет, а также по безотзывным сберегательным сертификатам сроком до трех лет. Закон вступит в силу с января 2027 года.