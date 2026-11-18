Ушаков рассказал о работе над документом по итогам встречи Путина, Трампа и Си
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что сейчас ведется работа по согласованию текста документа по итогам предстоящей встречи Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.
По словам чиновника, «кое-какие параметры» документа уже просматриваются, но другие подробности он не привел. «Идет интенсивная работа сейчас»,— заявил господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
Юрий Ушаков заявил «Известиям», что вопросы, которые могут обсуждаться на встрече, «носят очень и очень широкий характер». «Мы в карты не собираемся играть, поэтому точно будем без карт... Международная обстановка заставляет прежде всего говорить о тех конфликтах, которые сейчас нарывают в буквальном смысле»,— пояснил помощник президента.
Трехсторонняя встреча состоится на саммите АТЭС, который проходит в Шэньчжэне с 18 по 19 ноября. Сегодня утром Владимир Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры. Они продлились больше двух часов. Их встреча с господином Трампом запланирована на 19 ноября. Повестка переговоров официально не раскрывалась. Президент США уже прибыл в Шэньчжэнь.