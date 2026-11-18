Возьмем «Улитку на склоне», написанную в 1965 году, которую братья называли своим «самым совершенным произведением». Две сюжетные линии о некой биологической цивилизации и сопутствующей евгенике, с непрекращающимися рассуждениями о смыслах, вечных вопросах и тому подобном. Даже я, всеядный читатель, освоил произведение совсем недавно. И неудивительно: в СССР первое полное издание «Улитки» вышло только в 1988 году. Возвращаться к повести я не хочу, хотя ее даже ставят в театрах — в Воронеже, в Театре Кольцова, а в 2025 году — в Московском ТЮЗе.