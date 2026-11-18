«Боевик с отличной игрой»
Дмитрий Буткевич — о сериале «Полдень» и Стругацких
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Итак, вернемся к феномену популярности творчества братьев Стругацких в современном культурном пространстве. Как современные зрители и читатели способны принять бесконечное морализаторство, дидактизм и рассуждения о вечных ценностях?
Возьмем «Улитку на склоне», написанную в 1965 году, которую братья называли своим «самым совершенным произведением». Две сюжетные линии о некой биологической цивилизации и сопутствующей евгенике, с непрекращающимися рассуждениями о смыслах, вечных вопросах и тому подобном. Даже я, всеядный читатель, освоил произведение совсем недавно. И неудивительно: в СССР первое полное издание «Улитки» вышло только в 1988 году. Возвращаться к повести я не хочу, хотя ее даже ставят в театрах — в Воронеже, в Театре Кольцова, а в 2025 году — в Московском ТЮЗе.
Или вот «Жук в муравейнике». Полностью дописан в 1979 году. Тогда я его сразу и прочел, но перечитывать почему-то не хочется, хотя здесь как раз, в отличие от «Улитки» или «Пикника на обочине», — жесткий экшн.
Вот я и плавно перешел ко второму сериалу по Стругацким, только что вышедшему на стримингах, — «Полдень». Тут я спойлерить не стану, так как, в отличие от несчастливого произведения «Трудно быть богом» с его бессильными экранизациями, это кино показалось мне интересным и сделанным с уважением к литературному оригиналу. Хотя режиссер Козинский и пишет, что создатели использовали не только «Жука», но и остальные произведения из серии «Мир Полудня», составляющие метавселенную Стругацких.
Сериал держит в напряжении, это боевик с отличной игрой Колокольникова, Матвеева и Снигирь. И Ярмольник, который здесь на главных ролях, смотрится чуть нравоучительно, но мило. Особенно если учитывать его любовь к съемкам по произведениям Стругацких: он был почти во всех фильмах, только в «Сталкер» (1980) не успел попасть — едва начинал кинокарьеру.
А еще обратите внимание, как создатели «Полдня» насытили свою картину персонажами с именами, отсылающими к реальным личностям: Абалкин (экономист), Бадер (археолог), Сикорски (создатель вертолета), Горбовский (писатель-фантаст), Айзек Бромберг (отсылка к Азимову). Хотя, может, я додумываю.