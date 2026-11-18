Путин встретился с Трампом на приеме в Шэньчжэне
Президент России Владимир Путин встретился с американским коллегой Дональдом Трампом на торжественном приеме для гостей саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Затем господа Путин и Трамп кратко пообщались с председателем КНР Си Цзиньпином «на ногах», передает «РИА Новости».
Саммит АТЭС проходит в Китае 18 и 19 ноября. На завтра запланированы трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда и Си Цзиньпина. Повестка встречи официально не раскрывается, однако, по словам американского президента, стороны обсудят конфликты на Украине и в Иране, а также денуклеаризацию.