Саммит АТЭС проходит в Китае 18 и 19 ноября. На завтра запланированы трехсторонние переговоры Владимира Путина, Дональда и Си Цзиньпина. Повестка встречи официально не раскрывается, однако, по словам американского президента, стороны обсудят конфликты на Украине и в Иране, а также денуклеаризацию.