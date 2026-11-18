Путин приехал на торжественный прием для гостей саммита АТЭС
Президент России Владимир Путин приехал на торжественный прием для гостей саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Мероприятие организовано от имени председателя КНР Си Цзиньпина.
Владимира Путина у площадки приема — Центра международных обменов — встретили Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань. Среди других иностранных гостей на мероприятие прибыл президент США Дональд Трамп.
Саммит АТЭС проходит 18 и 19 ноября. На второй день мероприятия запланированы трехсторонние переговоры Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.