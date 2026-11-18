Борису Вольфману 42 года. Он — гражданин Израиля и Украины. Его задержали в Турции, а октябре 2025 года экстрадировали в Россию. В некоторых публикациях он называется владельцем клиники Medicus. На суде он рассказывал, что сам пожертвовал свою почку больному другу, а также был донором костного мозга для сына. Деле в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.