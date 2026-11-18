Суд в Москве приговорил к 12 годам врача из Израиля по делу о пересадке органов
Басманный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима врача из Израиля Бориса Вольфмана, который проводил нелегальные пересадки органов в частной клинике в Косово. От его действий пострадали трое россиян. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры России.
Гособвинение запрашивало Вольфману такое же срок. Его признали виновным в торговле органами и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 3 ст. 127.1, ч. 3 ст. 111 УК РФ). Вину Вольфман не признал. На суде он говорил, что не был участником преступной группы.
Как установил суд, Вольфман был участником преступной группы, которая в 2006-2008 годах искала людей, готовых продать свою почку за 80 тыс. евро. Потерпевших, в том числе трех граждан России, вводили в заблуждение, что их здоровью ничего не угрожает.
Согласно решению суда, Вольфман участвовал транспортировке, размещении и медицинском обследовании потерпевших перед незаконной трансплантацией. Операции проводились в частной клинике Medicus в Косово.
Борису Вольфману 42 года. Он — гражданин Израиля и Украины. Его задержали в Турции, а октябре 2025 года экстрадировали в Россию. В некоторых публикациях он называется владельцем клиники Medicus. На суде он рассказывал, что сам пожертвовал свою почку больному другу, а также был донором костного мозга для сына. Деле в отношении других участников группы выделены в отдельное производство.