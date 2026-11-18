Власти Швеции готовят ограничения на въезд российских спортсменов
Швеция хочет ограничить въезд граждан РФ, чтобы не допустить участия российских спортсменов в соревнованиях на территории страны. Об этом заявил исполняющий обязанности министра по делам миграции Юхан Форсселль.
«Мы работаем по трем параллельным направлениям, чтобы ограничить возможности российских граждан посещать Швецию»,— сказал господин Форсселль на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале шведского правительства. По его словам, Швеция «не станет ареной для российских спортсменов».
С 24 февраля по 7 марта в Фалуне пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта. Через несколько недель после первенства Ульрисехамн примет заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам. В этом сезоне российские лыжники допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.
Ранее ограничения на въезд российских спортсменов ввели Финляндия и Норвегия.