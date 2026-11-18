Четырех человек заменили в президиуме нижегородского политсовета ЕР
В президиуме политсовета нижегородского реготделения «Единой России» заменили четырех человек. Новый состав из 23 партийцев утвердили на конференции 17 ноября 2026 года, следует из сообщения реготделения.
В него не вошли бывший депутат Госдумы и спикер областного заксобрания Евгений Лебедев, избранный вчера председателем областной ассоциации промышленников и предпринимателей; председатель комитета заксобрания по бюджету Александр Шаронов, бывший председатель реготделения сторонников партии Николай Пугин; глава Городецкого округа Александр Мудров.
Пополнили президиум назначенный в конце сентября министр внутренней политики Нижегородской области Алексей Симонов, председатель гордумы Нижнего Новгорода, новый руководитель отделения сторонников Евгений Чинцов, глава Навашинского округа Татьяна Берсенева и глава Лукояновского округа Игорь Синцов.
Также в составе президиума остались Валерий Антипов, Алексей Антонов, Александр Вайнберг, Андрей Гнеушев, Михаил Иванов, Сейран Искендеров, Павел Карасев, Алексей Коротков, Евгений Костин, Виктор Лунин, Роман Любарский, Евгений Люлин, Глеб Никитин, Владимир Паков, Станислав Прокопович, Дмитрий Филипенко, Юрий Шалабаев, Александр Щелоков и Ольга Щетинина.
Как писал «Ъ-Приволжье», секретарем нижегородского реготделения ЕР переизбран губернатор Глеб Никитин.