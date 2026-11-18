Нижегородское региональное отделение «Единой России» вновь возглавил губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщили в НРО партии по итогам прошедшей 17 ноября конференции. Там напомнили, что глава региона занимает должность секретаря реготделения с ноября 2019 года.