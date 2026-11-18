Нижегородский губернатор переизбран секретарем реготделения «Единой России»
Нижегородское региональное отделение «Единой России» вновь возглавил губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщили в НРО партии по итогам прошедшей 17 ноября конференции. Там напомнили, что глава региона занимает должность секретаря реготделения с ноября 2019 года.
Также на конференции председателем регионального совета сторонников партии избрали спикера гордумы Нижнего Новгорода, участника СВО Евгения Чинцова. Он сменил на этой должности 80-летнего президента Горьковского автозавода Николая Пугина, который возглавлял совет с начала 2000-х годов.
Региональный политсовет по итогам прошедшей конференции обновился на 10%.