Сергей Семенов заявлял, что, наоборот, Диана Шурыгина употребила алкоголь и стала приставать к нему, и все произошло по обоюдному согласию. Несмотря на это, молодого человека приговорили к восьми годам колонии строгого режима, но в итоге срок его заключения сократился до одного года и двух месяцев. Осенью 2018 года он вышел на свободу и занялся правозащитной деятельностью.