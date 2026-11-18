Ульяновскую звезду шоу на «Первом канале» оставили под стражей
Она обвиняется в распространении порнографии
Троицкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей блогера Дианы Шурыгиной (Шляниной) до 19 декабря 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Шурыгина обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконное изготовление и распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Изначально Диану Шурыгину отправили под домашний арест, но 8 июля 2026 года ее перевели в СИЗО из-за нарушения условий содержания: по данным следствия, она пользовалась мобильным телефоном, несмотря на судебный запрет. В октябре срок ареста был в очередной раз продлен по ходатайству следствия.
Диана Шурыгина стала известной как участница ток-шоу «Пусть говорят» в 2017 году, когда ей было 16 лет. В телеэфире она сообщила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов на вечеринке, на которой девушка была в нетрезвом состоянии.
Сергей Семенов заявлял, что, наоборот, Диана Шурыгина употребила алкоголь и стала приставать к нему, и все произошло по обоюдному согласию. Несмотря на это, молодого человека приговорили к восьми годам колонии строгого режима, но в итоге срок его заключения сократился до одного года и двух месяцев. Осенью 2018 года он вышел на свободу и занялся правозащитной деятельностью.