Суд продлил арест Диане Шурыгиной до ноября
Звезду шоу «Пусть говорят» обвиняют в распространении порнографии
Троицкий районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Дианы Шляниной (Шурыгиной). Она останется в СИЗО до 19 ноября 2026 года. Решение принято по ходатайству следствия, которое настаивало на сохранении меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.
Диана Шлянина проходит обвиняемой по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Изначально в отношении нее была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Но позже суд изменил ее на заключение под стражу из-за нарушения установленных ограничений. Расследование уголовного дела продолжается.
Диана Шурыгина стала известной как участница ток-шоу «Пусть говорят» в 2017 году, когда ей было 16 лет. В телеэфире она сообщила, что ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов на вечеринке, на которой девушка была в нетрезвом состоянии.
Сергей Семенов заявлял, что, наоборот, Диана Шурыгина напилась и стала приставать к нему, и все было по обоюдному согласию. Несмотря на это, молодого человека приговорили к восьми годам колонии строгого режима, но в итоге срок его заключения сократился до одного года и двух месяцев. Осенью 2018 года он вышел на свободу и занялся правозащитной деятельностью.