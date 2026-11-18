Первую очередь нового кладбища в Ярославле планируют открыть летом 2027 года
Первую очередь нового муниципального кладбища в районе улицы Гагарина в Ярославле планируют открыть в июне–июле 2027 года. О сроках и ходе подготовки проекта сообщили на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства.
Как рассказала депутатам директор городского «Агентства по строительству» Анна Семенова, площадь отведенного под кладбище участка составляет 27 га. Из них 138,7 тыс. кв. м предусмотрено непосредственно под захоронения. Проектом предусмотрено 18 секторов общей вместимостью более 24 тыс. мест. Между секторами планируют проложить асфальтированные проезды, также обустроить парковку.
На первом этапе предполагается подготовить территорию для 8,3 тыс. захоронений. Для этого потребуется расчистить участок от древесной и кустарниковой поросли — по оценке властей, речь идет примерно о 114 тыс. единиц зеленых насаждений. Сейчас разработан проект санитарно-защитной зоны, проектно-сметная документация проходит государственную экспертизу.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 4 февраля 2026 года власти объявили о выборе участка площадью 27 га в районе улицы Гагарина под новое кладбище. Тогда же сообщалось, что этой территории должно хватить на три-пять лет захоронений. Общая площадь участка составляла 27 га, но для соблюдения санитарно-защитной зоны ее планировали сократить до 20 га. На проектно-изыскательские работы из городского бюджета выделили 5,5 млн руб.
В сентябре 2026 года стало известно, что на проектные работы для строительства кладбища из городского бюджета выделят еще 1,1 млн руб. Проект готовит областной «Проектный институт».