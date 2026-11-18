Как рассказала депутатам директор городского «Агентства по строительству» Анна Семенова, площадь отведенного под кладбище участка составляет 27 га. Из них 138,7 тыс. кв. м предусмотрено непосредственно под захоронения. Проектом предусмотрено 18 секторов общей вместимостью более 24 тыс. мест. Между секторами планируют проложить асфальтированные проезды, также обустроить парковку.