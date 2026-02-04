В Ярославле участка под новое кладбище хватит на 3-5 лет

В Ярославле участка под новое кладбище в районе улицы Гагарина хватит на 3 – 5 лет захоронений. Об этом стало известно на заседании комиссии по вопросам ЖКХ и благоустройства муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Новое кладбище планируется в районе завода «Техуглерод». Общая площадь участка сейчас 27 га, его сократят до 20 га для обеспечения санитарно-защитной зоны. Власти уже направили в областной «Проектный институт» заявку на проектно-сметную документацию, готовность которой ожидается в конце 2026 года.

Проект предполагает благоустройство территории и строительство подъездной дороги. Господин Черневский уточнил, что техническое задание на проект не включает строительство колумбария. Из городского бюджета на изыскания выделено 5,5 млн руб.

Территории в 20 га хватит на 3 – 5 лет захоронений. Как сообщил заместитель мэра Александр Черневский, с учетом указанного срока продолжается работа и по другим участкам, подходящим для размещения кладбища. Всего за время подбора было выделено пять территорий как в городе, так и в Ярославском округе.