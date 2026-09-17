В Ярославле на проект нового кладбища выделили 1,1 млн рублей

В Ярославле из городского бюджета выделят 1,1 млн руб. на выполнение проектных работ для строительства муниципального кладбища в районе улицы Гагарина. Соответствующие корректировки бюджета были внесены на заседании муниципалитета 16 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новое кладбище будут строить на территории промышленной зоны, вдали от жилых домов и недалеко от завода технического углерода. Для размещения кладбища будет изменен статус земли. Проект нового кладбища готовит областной «Проектный институт».

Алла Чижова