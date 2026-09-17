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В Ярославле на проект нового кладбища выделили 1,1 млн рублей

В Ярославле из городского бюджета выделят 1,1 млн руб. на выполнение проектных работ для строительства муниципального кладбища в районе улицы Гагарина. Соответствующие корректировки бюджета были внесены на заседании муниципалитета 16 сентября.

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новое кладбище будут строить на территории промышленной зоны, вдали от жилых домов и недалеко от завода технического углерода. Для размещения кладбища будет изменен статус земли. Проект нового кладбища готовит областной «Проектный институт».

Алла Чижова

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