Ozon банк рассматривает запуск обмена наличной валюты
Ozon разместил на своем сайте вакансию руководителя направления валютообменных операций, выяснили «Ведомости». Представитель компании рассказал изданию, что Ozon банк изучает «возможные направления» работы с валютой, но «конкретных планов» по запуску сервисов нет.
По данным «Ведомостей», сейчас вакансия уже закрыта. Предполагалось, что новый сотрудник будет отвечать за развитие обмена валюты в банкоматах и в кассе. Согласно описанию вакансии, банк не выделяет валютный запас централизованно, поэтому руководителю направления нужно искать поставщиков, договариваться с ними о курсах и объемах закупок, а также контролировать остатки наличных. В вакансии также указано развитие обмена наличной валюты через кассы. «Ведомости» отмечают, что у Ozon банка нет сети отделений для обслуживания физлиц.
По данным на сентябрь, сеть банкоматов Ozon банка насчитывала более 1,4 тыс. устройств в более чем 170 городах и населенных пунктах России. В конце сентября компания добавила возможность оплачивать заказы с маркетплейса наличными через банкоматы Ozon банка.