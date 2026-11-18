По данным «Ведомостей», сейчас вакансия уже закрыта. Предполагалось, что новый сотрудник будет отвечать за развитие обмена валюты в банкоматах и в кассе. Согласно описанию вакансии, банк не выделяет валютный запас централизованно, поэтому руководителю направления нужно искать поставщиков, договариваться с ними о курсах и объемах закупок, а также контролировать остатки наличных. В вакансии также указано развитие обмена наличной валюты через кассы. «Ведомости» отмечают, что у Ozon банка нет сети отделений для обслуживания физлиц.