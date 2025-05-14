Прокуратура раскрыла подробности дела против экс-главы поселения под Воронежем

Прокуратура Воронежской области подтвердила факт возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы Яменского сельского поселения Рамонского района Воронежской области Станислава Стародубцева. Как ранее сообщали источники «Ъ-Черноземье», региональное управление Следственного комитета подозревает его в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

В надзорном органе уточнили, что дело возбудили после прокурорской проверки. В ее ходе было установлено, что глава поселения, вопреки установленному законом запрету, лично и через доверенное лицо участвовал в управлении коммерческой охранной фирмой «Ермак», учредителем которой являлась его супруга. При этом господин Стародубцев оказывал покровительство компании путем предоставления необоснованных льгот и преимуществ.

С марта 2023 года по май 2024-го глава поселения, используя свои должностные полномочия, заключил с ЧОП «Ермак» 20 муниципальных контрактов на оказание охранных услуг без проведения конкурентных процедур. Их общая сумма превысила 5,7 млн руб.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. Сам господин Стародубцев не комментировал факт возбуждения дела. В апреле он покинул должность после того, как прокуратура инициировала разбирательство с участием ЧОП «Ермак». Тогда он называл претензии надзора надуманными.

Сергей Толмачев