«Масштаб рынка в Краснодарском крае сегодня внушительный, но его обновление по сравнению с прошлым годом замедлилось. Спрос на новую технику снижается из-за высокой стоимости машин и оборудования. И это одна из острых общероссийских проблем, а не только Кубани. Аграриям приходится откладывать покупки и больше вкладываться в ремонт и обслуживание старого парка. Например, за 9 месяцев текущего года спрос на запчасти на Кубани вырос почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они тщательнее подходят к вопросу всей экономики хозяйств, считают, сколько средств остается после обязательных сезонных расходов и какую дополнительную отдачу обеспечит новая техника»,— прокомментировал Максим Белопухов, генеральный директор компании ООО «Агри Партс Рус».