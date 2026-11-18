На Кубани сократился спрос на сельхозтехнику
С начала 2026 года кубанские аграрии приобрели 247 тракторов, 85 зерноуборочных комбайнов, 8 кормоуборочных комбайнов и 454 единицы прочей сельскохозяйственной техники. В 2025 году они купили 555 тракторов (на 335 меньше, чем в 2024 году), 87 (–139) зерноуборочных комбайнов, 9 (–3) кормоуборочных комбайнов, 10 (0) свеклоуборочных комбайнов, 333 (–159) единицы почвообрабатывающей и посевной техники, 61 (+24) единицу кормозаготовительной техники, 538 (–200) единиц прочей техники на сумму 11,3 млрд руб. (–6,1 млрд руб.). Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
На балансе сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края находится 33 тыс. тракторов, 7,8 тыс. зерноуборочных и 500 кормоуборочных комбайнов и комплексов, столько же свеклоуборочных комбайнов, 8,6 тыс. плугов, 10,4 тыс. культиваторов, 7 тыс. дисковых орудий, 6,2 зерновых сеялки, более 500 посевных комплексов, а также другая техника. «Из общего количества техники к высокоавтоматизированной относятся 5002 трактора, 1832 зерноуборочных комбайна, 48 кормоуборочных комбайнов, 493 самоходных опрыскивателя, 274 единицы прочей самоходной сельскохозяйственной техники. Готовность техники составляет 99-100%»,— уточнили в минсельхозе края.
В ведомстве добавили, что обновление парка техники в основном происходит за счет льготного лизинга, предоставляемого АО «Росагролизинг». С начала 2026 года заключено 309 договоров на поставку в лизинг 458 единиц техники на сумму более 3,3 млрд руб.
«Масштаб рынка в Краснодарском крае сегодня внушительный, но его обновление по сравнению с прошлым годом замедлилось. Спрос на новую технику снижается из-за высокой стоимости машин и оборудования. И это одна из острых общероссийских проблем, а не только Кубани. Аграриям приходится откладывать покупки и больше вкладываться в ремонт и обслуживание старого парка. Например, за 9 месяцев текущего года спрос на запчасти на Кубани вырос почти на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Они тщательнее подходят к вопросу всей экономики хозяйств, считают, сколько средств остается после обязательных сезонных расходов и какую дополнительную отдачу обеспечит новая техника»,— прокомментировал Максим Белопухов, генеральный директор компании ООО «Агри Партс Рус».
Как ранее писал «Ъ-Кубань», закупки комплектующих для сельхозтехники в Краснодарском крае выросли почти в 1,5 раза. Подробнее о главных тенденциях рынка техники и оборудования для АПК Кубани — в материале «Поле перемен».