Закупки комплектующих для сельхозтехники на Кубани выросли почти в 1,5 раза

Кубань заняла первое место среди ключевых аграрных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по абсолютному числу таких закупок. На Краснодарский край пришлось 40,5% тендеров на запчасти в ЮФО: за девять месяцев в округе провели 1 537 процедур против 1 045 за аналогичный период прошлого года, что на 47,1% больше. В Северо-Кавказском федеральном округе число закупок увеличилось на 43,6%, до 227 с 158 годом ранее.