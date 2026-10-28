Закупки комплектующих для сельхозтехники на Кубани выросли почти в 1,5 раза
Число тендеров на закупку запчастей для сельскохозяйственной и специальной техники в Краснодарском крае по итогам января—сентября 2026 года выросло на 44,9% год к году, до 623 процедур. Об этом «Эксперту Юг» сообщила коммерческий директор ООО «ТендерПро» Елена Астафьева.
Кубань заняла первое место среди ключевых аграрных регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по абсолютному числу таких закупок. На Краснодарский край пришлось 40,5% тендеров на запчасти в ЮФО: за девять месяцев в округе провели 1 537 процедур против 1 045 за аналогичный период прошлого года, что на 47,1% больше. В Северо-Кавказском федеральном округе число закупок увеличилось на 43,6%, до 227 с 158 годом ранее.
«На фоне падения доходов и старения парка машин аграрии Южного и Северо-Кавказского федеральных округов вынуждены отказываться от обновления техники в пользу ее ремонта»,— пояснила Елена Астафьева.
По ее словам, сельхозпредприятия также снижают зависимость от импортных комплектующих. Более 70% закупок приходится на детали для отечественной техники и машин из дружественных стран, и эта доля продолжает расти.
В сегменте тракторов наиболее востребованы запчасти для машин Минского и Петербургского тракторных заводов — «Беларус» и «Кировец». Среди комбайнов аграрии чаще ищут комплектующие для техники «Гомсельмаша» («Полесье»), «Ростсельмаша» и «Брянсксельмаша». В грузовом транспорте основным спросом пользуются детали для автомобилей КАМАЗ.