Путин назвал число изучающих китайский язык россиян
В России и Китае растет взаимный интерес к изучению языков двух стран, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, в России обучается более 60 тыс. китайских студентов, а в Китае получают образование свыше 20 тыс. россиян.
«Из года в год увеличивается и число россиян, занимающихся китайским языком. Сейчас свыше 100 тыс. человек»,— рассказал господин Путин на встрече со студентами и преподавателями совместного университета МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинского политехнического института.
Владимир Путин уточнил, что в Китае работает 45 вузов, созданных совместно с российскими учебными заведениями. Русский язык преподают более чем в 200 вузах и 125 школах КНР.