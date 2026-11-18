Канадский нападающий Коннор Макдэвид установил рекорд XXI века по длительности результативной серии в НХЛ. Он набрал очки в 23 матчах подряд. Форвард отметился результативными действиями в каждой игре со старта сезона — на его счету 13 шайб и 42 результативные передачи. Макдэвид превзошел достижение своего соотечественника Дэни Хитли, который набрал очки в 22 встречах кряду в сезоне-2005/06 за «Оттава Сенаторс». Рекорд лиги по длительности результативной серии принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 51 матч в сезоне -1983/84. Тогда он представлял «Ойлерс».