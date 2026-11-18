Дубль и передача Подколзина помогли «Эдмонтону» обыграть «Флориду» в матче НХЛ
«Эдмонтон Ойлерс» на выезде обыграл «Флорида Пантерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 5:2.
В составе победителей дубль сделал Василий Подколзин, который также записал в свой актив результативную передачу. Кроме него, у гостей голы забросили Каспери Капанен, Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. Автором двух заброшенных шайб «Флориды» стал Мэттью Ткачак.
Канадский нападающий Коннор Макдэвид установил рекорд XXI века по длительности результативной серии в НХЛ. Он набрал очки в 23 матчах подряд. Форвард отметился результативными действиями в каждой игре со старта сезона — на его счету 13 шайб и 42 результативные передачи. Макдэвид превзошел достижение своего соотечественника Дэни Хитли, который набрал очки в 22 встречах кряду в сезоне-2005/06 за «Оттава Сенаторс». Рекорд лиги по длительности результативной серии принадлежит канадцу Уэйну Гретцки — 51 матч в сезоне -1983/84. Тогда он представлял «Ойлерс».
После 23 игр «Эдмонтон» с 37 очками лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Флорида», набрав 27 баллов по итогам 23 встреч, идет пятой в Атлантическом дивизионе.
В других матчах дня «Миннесота Уайлд» на своем льду победил «Нэшвилл Предаторс» со счетом 7:3. У хозяев гол забил Максим Шабанов. Также в составе «Уайлд» Кирилл Капризов отметился ассистентским хет-триком, Яков Тренин записал в свой актив результативную передачу.
Шайба Павла Бучневича помогла «Сент-Луис Блюз» дома одолеть «Анахайм Дакс» — 8:6. Американский нападающий гостей Каттер Готье в четвертый раз за последние девять матчей забил три гола. Он стал первым игроком в истории НХЛ, сделавшим такое количество хет-триков за один календарный месяц.