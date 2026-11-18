«Оземпик» для самых маленьких
Ученые впервые изучили влияние препаратов для похудения на детей 6–11 лет
Семаглутид (действующее вещество «Оземпика») позволяет эффективно лечить ожирение у детей 6–11 лет — к такому выводу пришли ученые сразу из пяти стран в ходе совместных клинических испытаний. При этом они обратили внимание и на побочный эффект — замедление роста детей, принимавших препарат. В России лекарственная терапия ожирения разрешена только с 12 лет и лишь в серьезных случаях. Основным же решением остается диета и физическая нагрузка, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты.
Ученые из пяти стран в ходе клинических испытаний выяснили, что семаглутид (действующее вещество «Оземпика») эффективно снижает индекс массы тела у детей в возрасте от 6 до 11 лет с ожирением. Результаты исследования STEP Young опубликованы в журнале New England Journal of Medicine. Работа впервые подтверждает эффективность препарата в возрастной группе, для которой до сих пор почти не было одобренных лекарств.
Исследование провели в 48 центрах 9 стран. В нем участвовали 167 детей с ожирением, более 85% из них имели тяжелую степень заболевания. Средний возраст участников — 10 лет, а средний вес — 72 кг, 59% были девочки. Детей разделили на две группы: 112 получали семаглутид, 55 — плацебо. Лечение длилось 104 недели, затем следовал семинедельный период отмены. Обе группы параллельно получали консультации по изменению образа жизни от диетолога.
Снижение индекса массы тела (ИМТ) к 68-й неделе зафиксировали у 79% детей на препарате и у 23% на плацебо; ниже порога ожирения ИМТ опустился у 38% против 2%.
В среднем же у тех, кто принимал препарат, ИМТ снизился на 13,5% за 68 недель, тогда как в группе плацебо — вырос на 2,7%. Преддиабет к 68-й неделе отступил у 93% на препарате и у 56% на плацебо. Из-за побочных эффектов (тошнота, рвота, диарея и т. д.) лечение прекратили 4% в группе семаглутида и 2% в группе плацебо.
Ученые зафиксировали влияние семаглутида и на рост: дети, принимающие препарат, в среднем вытянулись на 5,7 см к 680-й неделе и на 8,8 см к 104-й неделе, тогда как дети из группы плацебо — на 7,8 см и 12,1 см соответственно. Костный возраст и плотность костей между группами не различались, однако авторы признают: вопрос о влиянии на рост и долгосрочной безопасности для растущего организма остается открытым.
Тем не менее ученые подчеркивают, что результаты исследования стали первым крупным шагом к появлению медикаментозного лечения ожирения у детей младше 12 лет, для которых до сих пор основным инструментом оставались диета и физическая активность. Отметим, что, согласно свежему исследованию ВОЗ, показатели физической активности более 80% посещающих школу подростков в мире — 85% девочек и 78% мальчиков — находится ниже рекомендованного уровня (не менее одного часа в сутки).
В мире, по данным ВОЗ, с ожирением живут более 200 млн детей школьного возраста, в США — каждый пятый ребенок 6–11 лет. В России, по данным Минздрава, в 2024 году было зарегистрировано 480 тыс. детей с ожирением. Глава Минздрава Михаил Мурашко отмечал, что в 2018–2024 годы число таких случаев среди детей до 15 лет выросло на 36,1%, а доля детей с впервые установленным диагнозом — на 18,8%.
Согласно российским клиническим рекомендациям, основа лечения детского ожирения — коррекция образа жизни и работа с семьей. Медикаментозная терапия возможна с 12 лет (разрешены препараты орлистат и лираглутид) и только после года безуспешных немедикаментозных мероприятий. Для группы 6–11 лет таких опций пока нет. Основатель и научный руководитель Grand Clinic Ольга Шуппо считает, что применение семаглутида допустимо только в серьезных случаях, когда речь идет о спасении ребенка с ожирением. Применять этот препарат в рутинной практике недопустимо, особенно для детей, организм которых в силу возраста проходит серьезную гормональную перестройку. «При легкой и средней тяжести ожирения достаточно работы с эндокринологом и диеты»,— говорит она.
Эндокринолог компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова соглашается, что назначение медикаментозной терапии детям младшего школьного возраста с ожирением — серьезное решение, требующее тщательной оценки.
Однако, указывает она, несмотря на распространенное мнение, что для лечения детского ожирения достаточно меньше есть и больше двигаться, на практике изменение образа жизни не всегда позволяет добиться результата. «Ожирение в детском возрасте может сопровождаться серьезными осложнениями: артериальной гипертензией, нарушениями углеводного и липидного обмена,— поясняет госпожа Белоусова.— Не менее важны и психологические последствия — социальная изоляция, буллинг и снижение самооценки. Нужно учитывать не только потенциальные риски медикаментозного лечения, но и последствия отсутствия эффективной терапии. В этом контексте результаты нового исследования семаглутида выглядят обнадеживающими». Врач подчеркивает, что медикаментозная терапия не должна становиться стандартным решением для всех детей с ожирением и может рассматриваться лишь при наличии соответствующих показаний, особенно если изменение образа жизни не принесло достаточного результата.