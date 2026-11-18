Однако, указывает она, несмотря на распространенное мнение, что для лечения детского ожирения достаточно меньше есть и больше двигаться, на практике изменение образа жизни не всегда позволяет добиться результата. «Ожирение в детском возрасте может сопровождаться серьезными осложнениями: артериальной гипертензией, нарушениями углеводного и липидного обмена,— поясняет госпожа Белоусова.— Не менее важны и психологические последствия — социальная изоляция, буллинг и снижение самооценки. Нужно учитывать не только потенциальные риски медикаментозного лечения, но и последствия отсутствия эффективной терапии. В этом контексте результаты нового исследования семаглутида выглядят обнадеживающими». Врач подчеркивает, что медикаментозная терапия не должна становиться стандартным решением для всех детей с ожирением и может рассматриваться лишь при наличии соответствующих показаний, особенно если изменение образа жизни не принесло достаточного результата.