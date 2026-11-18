Си Цзиньпин призвал развивать сотрудничество госорганов России и Китая
России и Китаю следует больше взаимодействовать по линии законодательных органов и вооруженных сил. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС.
Глава государства отметил, что Москве и Пекину стоит задействовать и механизмы межпартийных контактов, а также обеспечить эффективную реализацию консенсуса, достигнутого главами двух государств. «В будущем обе стороны должны продолжать идти вперед и сохранять жизненную силу, постоянно раскрывая потенциал и содержание российско-китайских отношений в новую эпоху», — сказал Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18 и 19 ноября в китайском Шэньчжэне. Российскую делегацию возглавляет Владимир Путин. На завтра запланирована встреча глав России, США и КНР. Повестка переговоров официально не раскрывалась.