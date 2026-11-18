Глава государства отметил, что Москве и Пекину стоит задействовать и механизмы межпартийных контактов, а также обеспечить эффективную реализацию консенсуса, достигнутого главами двух государств. «В будущем обе стороны должны продолжать идти вперед и сохранять жизненную силу, постоянно раскрывая потенциал и содержание российско-китайских отношений в новую эпоху», — сказал Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.