На торги в США выставили икону с изображением Георгия Победоносца за $250 тысяч
Американский аукционный дом Heritage Auctions выставил на торги старинную русскую икону «Чудо Георгия о змие с 18 житийными клеймами». Аукцион состоится в Далласе, штат Техас, 8 декабря. Оценочная цена лота составляет $150-250 тыс.
Икона относится к псковской школе и была создана во второй четверти XVI века. «Эту необычайную работу не показывали публике с 1962 года, она находилась в частной коллекции с 1927 года»,— рассказал руководитель направления русского искусства в Heritage Auctions Ник Николсон в соцсетях.