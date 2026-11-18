Икона относится к псковской школе и была создана во второй четверти XVI века. «Эту необычайную работу не показывали публике с 1962 года, она находилась в частной коллекции с 1927 года»,— рассказал руководитель направления русского искусства в Heritage Auctions Ник Николсон в соцсетях.