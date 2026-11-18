В сентябре 2025 года Китай установил односторонний безвизовый режим для россиян, а ответный безвизовый въезд для граждан КНР в Россию вступил в силу в декабре того же года. Затем стороны продлили действие безвиза до конца 2027 года. В августе Владимир Путин предложил перевести этот режим на постоянную основу, что сейчас прорабатывается в МИД России.