Путин заявил о росте турпотока между Россией и Китаем
Президент России Владимир Путин рассказал о росте туристического потока между Россией и Китаем на 43%. Об этом он заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Господин Путин отметил, что активизация туристических поездок связана с введением взаимного безвизового режима. По его словам, безвиз способствовал развитию транспортных связей и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал российско-китайские отношения «неподвижными, как гора при любых невзгодах и бурях» и призвал продолжать раскрывать потенциал двусторонних связей, усиливать практическое сотрудничество.
В сентябре 2025 года Китай установил односторонний безвизовый режим для россиян, а ответный безвизовый въезд для граждан КНР в Россию вступил в силу в декабре того же года. Затем стороны продлили действие безвиза до конца 2027 года. В августе Владимир Путин предложил перевести этот режим на постоянную основу, что сейчас прорабатывается в МИД России.
Согласно данным российского посольства в Китае, по итогам первых шести месяцев 2026 года более 1,6 млн россиян посетили Китай. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что к концу года количество туристов из Китая, приехавших в Россию, превысит 4,2 млн.