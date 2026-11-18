Банкротное дело в отношении «ПКЦ — Гарант» было возбуждено по заявлению ООО «Верта». В октябре 2025 года Арбитражный суд Липецкой области признал требования компании обоснованными и ввел в отношении ответчика процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Анатолий Филатов.