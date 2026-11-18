Продана часть имущества обанкротившегося липецкого производителя битумных смесей
Торги по продаже имущества обанкротившегося липецкого ООО «ПКЦ — Гарант», занимавшегося производством битумных смесей, признали несостоявшимися. По 11 лотам не поступило заявок на открытый аукцион. Единственным участником торгов по продаже полуприцепа-тяжеловоза стало местное ООО «Ай-Групп» Ани Азатян, занимающееся строительством автодорог. Компания предложила за технику начальную цену — 543 тыс. руб. Конкурсный управляющий «ПКЦ — Гарант» Анатолий Филатов направит единственному участнику предложение заключить договор купли-продажи. Информация опубликована на «Федресурсе».
В первую очередь на продажу был выставлен имущественный комплекс предприятия с начальной стоимостью 216,6 млн руб. Он включал три земельных участка, здания, сооружения, а также оборудование для производства асфальтобетонных смесей и битумной эмульсии.
Помимо основного объекта, на торги выставили еще 11 лотов с транспортом и специальной техникой. Их совокупная начальная стоимость составляла 7,5 млн руб. В числе выставленного имущества — автобус, грузовые автомобили и спецтехника.
Банкротное дело в отношении «ПКЦ — Гарант» было возбуждено по заявлению ООО «Верта». В октябре 2025 года Арбитражный суд Липецкой области признал требования компании обоснованными и ввел в отношении ответчика процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Анатолий Филатов.
В марте 2026-го суд признал «ПКЦ — Гарант» банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвердили Анатолия Филатова. На дату первого собрания кредиторов общая сумма требований, включенных в реестр, составляла 260,8 млн руб.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что имущественный комплекс обанкротившегося АО «Липецкгеология» повторно выставили на торги за 113 млн руб. Начальную цену снизили на 10% по сравнению с предыдущими торгами.