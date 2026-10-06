За 224 млн продается имущество липецкого производителя битумных смесей

Имущество обанкротившегося липецкого ООО «ПКЦ — Гарант», основным видом деятельности которого является производство битумных смесей, выставили на открытый аукцион. В первую очередь продается предприятие как имущественный комплекс, оно оценено в 216,6 млн руб. Кроме него на торги выставлены еще 11 лотов с транспортом и спецтехникой. Их совокупная начальная стоимость составляет 7,5 млн руб. Информация опубликована на «Федресурсе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прием заявок продлится до 12 ноября, торги состоятся 16 ноября. Организатором выступает конкурсный управляющий Анатолий Филатов. Задаток установлен в размере 32,5 млн руб., шаг аукциона — 10,8 млн руб.

В состав основного лота входят три земельных участка, четыре здания и десять сооружений, а также производственное и вспомогательное оборудование. Часть имущества находится в залоге у рязанского ООО «Верта» Виталия Сергеева и Игоря Голанцева.

Отдельными лотами выставлены автобус, грузовые автомобили и прицепы, а также трактор, автогрейдер, автопогрузчик, бульдозер, дорожный каток и два снегоочистителя.

По данным Rusprofile, ООО «ПКЦ-Гарант» зарегистрировано в Липецкой области в 2005 году. Основной вид деятельности — производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков. Уставный капитал — 250 тыс. руб. Функции руководителя с апреля 2026 года исполняет конкурсный управляющий Анатолий Филатов. До этого с мая 2023-го генеральным директором был Юрий Мешков. Единственным учредителем выступает Алексей Томилов. Выручка общества в 2025 году составила 166 млн руб., снизившись на 81,8% по сравнению с 2024-м (912 млн руб.). В 2025 году компания получила убыток в размере 3,5 млн руб. против чистой прибыли в 1,7 млн руб. годом ранее.

Банкротное дело в отношении «ПКЦ-Гарант» было возбуждено по заявлению ООО «Верта». В октябре 2025 года Арбитражный суд Липецкой области признал требования компании обоснованными и ввел в отношении ответчика процедуру наблюдения. Временным управляющим был утвержден Анатолий Филатов.

В марте 2026-го суд признал «ПКЦ-Гарант» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвердили Анатолия Филатова. На дату первого собрания кредиторов общая сумма требований, включенных в реестр, составляла 260,8 млн руб.

В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что конкурсный управляющий АО «Липецкгеология» Александр Случевский выставил на банкротный аукцион имущественный комплекс компании стоимостью 125,5 млн руб.

Мария Свиридова