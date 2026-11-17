Имущество «Липецкгеологии» повторно выставили на торги за 113 млн рублей
Имущественный комплекс обанкротившегося АО «Липецкгеология» в Липецке вновь выставили на торги. Начальная цена лота составляет 113 млн руб. — на 12,5 млн руб. (10%) ниже предыдущей стартовой стоимости в 125,5 млн руб. Заявки на открытый аукцион принимаются до 21 декабря. Это следует из сообщения конкурсного управляющего компании Александра Случевского на «Федресурсе».
На продажу единым лотом выставили недвижимость в переулке Попова, 6. В состав имущества входят земельный участок площадью 15,6 тыс. кв. м, здания конторы и лаборатории, мастерских, кузницы, проходной, складов и пилорамы, гаражи, ремонтный бокс, производственно-бытовое помещение. Кроме того, продаются теплотрасса, ограждения, замощение территории и оборудование, в том числе кран-балка, тельферы, станок, металлические емкости и оргтехника.
Банкротство «Липецкгеологии» инициировало региональное управление ФНС в марте 2024 года. В июле 2025-го в отношении компании ввели процедуру наблюдения, а временным управляющим был утвержден господин Случевский. В июне 2026-го компанию признали банкротом и открыли конкурсное производство. Согласно отчету конкурсного управляющего, на дату первого собрания кредиторов задолженность общества составляла 62,6 млн руб.
Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что банкротство липецкого ЗАО «Многофункциональный центр “Сплав”» завершилось спустя пять лет конкурсного производства. При заявленной задолженности в 1,98 млрд руб. кредиторам удалось вернуть лишь 316,7 млн руб.