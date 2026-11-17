На продажу единым лотом выставили недвижимость в переулке Попова, 6. В состав имущества входят земельный участок площадью 15,6 тыс. кв. м, здания конторы и лаборатории, мастерских, кузницы, проходной, складов и пилорамы, гаражи, ремонтный бокс, производственно-бытовое помещение. Кроме того, продаются теплотрасса, ограждения, замощение территории и оборудование, в том числе кран-балка, тельферы, станок, металлические емкости и оргтехника.