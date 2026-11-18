Первый техдефолт компания допустила в конце октября. На данный момент у компании были зафиксированы техдефолты еще по пяти выпускам облигаций, в том числе 17 ноября был допущен дефолт (682 тыс. руб.) по выпуску облигаций (G-1), номинал которых привязан к стоимости золота. 16 ноября в МГКЛ заявили, что намерены «урегулировать задолженность», прибегнув к реструктуризации, которая будет разработана и представлена инвесторам в течение двух месяцев. На вопрос “Ъ” относительно состояния программы реструктуризации в компании не ответили.