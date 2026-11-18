НРА понизило кредитный рейтинг МГКЛ до уровня D из-за дефолта по облигациям
17 ноября Национальное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг компании МГКЛ («Мосгорломбард») до уровня D (у эмитента зафиксирован дефолт). Накануне Московская биржа заявила, что компания ушла в полноценный дефолт по одному из выпусков облигаций (001Р-07), не выплатив купон на сумму 24,7 млн руб. Кроме того, торговая площадка сообщила, что с 18 ноября все девять выпусков облигаций МГКЛ будут переведены в режим «Облигации Д». Инвесторы негативно отреагировали на такие действия. Облигации откатились ниже 10% от номинала. Котировки акций обновили исторический минимум, откатившись до 0,27 руб.
Первый техдефолт компания допустила в конце октября. На данный момент у компании были зафиксированы техдефолты еще по пяти выпускам облигаций, в том числе 17 ноября был допущен дефолт (682 тыс. руб.) по выпуску облигаций (G-1), номинал которых привязан к стоимости золота. 16 ноября в МГКЛ заявили, что намерены «урегулировать задолженность», прибегнув к реструктуризации, которая будет разработана и представлена инвесторам в течение двух месяцев. На вопрос “Ъ” относительно состояния программы реструктуризации в компании не ответили.
МГКЛ — одна из крупнейших российских компаний на рынке ломбардов. Несмотря на то что по итогам первого полугодия ее чистая прибыль увеличилась на треть, до 551 млн руб., соотношение чистого долга и EBITDA компании в середине года превышало 3х. По данным Rusbonds, облигационный долг компании составляет 6,5 млрд руб. По оценке Ассоциации инвесторов АВО, почти все бумаги принадлежат физлицам.
При этом провести реструктуризацию долга, которую планирует эмитент, будет непросто, считают участники рынка. За реструктуризацию должны будут проголосовать 75% облигационеров, однако сбор кворума среди многочисленных инвесторов-физлиц остается большой проблемой.