Например, в начале 2027 года планируется запустить проект «Паспорт туриста», в котором объединят в единую систему городские достопримечательности, маршруты, культурные объекты, предприятия сферы услуг и цифровые сервисы. Туда планируют включить шесть разделов, объединяющих 42 точки: «История», «Креатив», «Культура», «Впечатления», «Прогулки» и «Вкус». «В первое время мы планируем дарить паспорта. Это будет игра по городу, новые локации, сувенирная продукция. Мы будем вовлекать в эту историю партнеров: представителей бизнеса, гастроиндустрии, отельеров. Мы будем развивать проект для туристов всех возрастов»,— рассказала Екатерина Форукшина.