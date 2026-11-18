Россияне ассоциируют Екатеринбург с природой, сказами Бажова и Ельциным
Мэрия Екатеринбурга подвела итоги опроса среди около 2 тыс. жителей России, которые ответили, с какими объектами, явлениями и личностями у них ассоциируется столица Свердловской области. Более 50% респондентов связывают город с уникальной природой и Уральскими горами, 27,5% — со сказами Павла Бажова, чуть более 25% — с первым президентом РФ Борисом Ельциным, сообщили в городской администрации.
На круглом столе «Бренд Екатеринбурга и его продвижение» директор департамента общественных связей мэрии Екатерина Форукшина отметила, что исследование стало основой для формирования концепции туристического бренда Екатеринбурга и связанных с ней проектов.
Например, в начале 2027 года планируется запустить проект «Паспорт туриста», в котором объединят в единую систему городские достопримечательности, маршруты, культурные объекты, предприятия сферы услуг и цифровые сервисы. Туда планируют включить шесть разделов, объединяющих 42 точки: «История», «Креатив», «Культура», «Впечатления», «Прогулки» и «Вкус». «В первое время мы планируем дарить паспорта. Это будет игра по городу, новые локации, сувенирная продукция. Мы будем вовлекать в эту историю партнеров: представителей бизнеса, гастроиндустрии, отельеров. Мы будем развивать проект для туристов всех возрастов»,— рассказала Екатерина Форукшина.
С января по сентябрь Екатеринбург посетили почти 2 млн туристов — на 200 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Туристов привлекают как деловые мероприятия, так и музыкальные фестивали и индустриальное наследие города. В 70% случаев поездки в Екатеринбург деловые, остальные 30% туристов — это те, кто хочет посмотреть город и поучаствовать в мероприятиях. Для развития туризма в Екатеринбурге был разработан собственный туристический бренд — «Главное внутри». С помощью него гостей хотят знакомить не просто с достопримечательностями, а с культурой и характером города. Ранее авторы ребрендинга заявили о необходимости отойти от ассоциаций с местом расстрела царской семьи и криминальными группировками к «всесторонней развитости» областного центра.