«Это город бесов — они крутые»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета неравнодушных горожан, посвященное обновлению подхода к продвижению столицы Среднего Урала среди россиян. Авторы ребрендинга заявили о необходимости отойти от ассоциаций с местом расстрела царской семьи и криминальными группировками к «всесторонней развитости» областного центра. Неравнодушные горожане раскритиковали презентацию за отсутствие «прорывной идеи по продвижению Екатеринбурга».



Алексей Орлов собрал неравнодушных горожан в Свердловской областной библиотеке имени Белинского, так как Екатеринбург получил статус библиотечной столицы России 2026 года.

Совет неравнодушных горожан (официальное название Совет по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга) при администрации Екатеринбурга создал Алексей Орлов в 2021 году для обсуждения значимых и острых вопросов. В состав Совета вошли депутаты гордумы, общественные деятели, музыканты, журналисты, историки и архитекторы.

При обсуждении бренда Екатеринбурга креативный и бренд-директор холдинга «Атом» Никита Харисов заявил собравшимся, что столица Среднего Урала ассоциируется у россиян с промышленностью, расстрелом царя Николая II с его семьей, наследим первого президента России Бориса Ельцина, криминальной историей 1990-х годов, а не книгами и «множеством вариантов интересного времяпрепровождения». «Городу нужен новый образ»,— подчеркнул он.

Директор по стратегии рекламного агентства «Восход» Дмитрий Доник добавил, что из предложенных вариантов наивысшие оценки туристов получил смысл бренда «Екатеринбург — главное внутри». «Несмотря на то, что внешнее восприятие — это индустриально-промышленный центр, на самом деле мы чрезвычайно всесторонне развиты. Поискали, столица чего мы, — кинематографическая, вузовская и театральная, молодежная, студенческая, архитектурного стиля, город стал местом силы российской моды, сегодня мы узнали, что еще и библиотечная. Нужно отражать это все»,— отметил господин Доник.

Он подчеркнул, что бренд Екатеринбурга должен «оставлять впечатление, чтобы в него хотелось возвращаться и повышать степень знакомства с городом». «Сейчас пока только есть основная мысль, дальше она будет развита в полную логическую систему с последовательным внедрением во все сферы»,— завершил выступление Дмитрий Доник.

Неравнодушных граждан возмутило, что спикеры так и не представили «технологию донесения позитивных смыслов до России». «Екатеринбург считается в первую очередь местом гибели царской семьи. Это наш тяжелый крест, которой имеет отрицательное восприятие для жителей города и в целом страны. Как это преодолеть? Надо было исходить из проблемных точек»,— указал и.о. директора департамента политологии и социологии УрФУ Александр Рыжков.

Никита Харисов пояснил, что их задачей было не придумать «прорывную идею по продвижению Екатеринбурга», а договориться с властями о ключевых понятиях, на основе которых предстоит выстраивать бренд города.

Режиссер Алексей Федорченко подчеркнул, что слоган «главное внутри» является «слишком слепым». «Его можно отнести ко всему, поставить любой город рядом: Иваново, Саратов — главное внутри. Никогда бы не поехал в город, о котором знают только то, что главное внутри»,— сказал он. Дмитрий Доник заверил, что «главное внутри» является не слоганом, а общесмысловой основой, на которой планируется выстраивать бренд Екатеринбурга.

Господин Федорченко добавил, что авторы презентации не смогли придумать слоган, сравнимый с «Городом бесов, который нам подарила Москва». «Надо именно вот такой, который ассоциировался бы с нашим городом. Город бесов — это же не уничижительная обзываловка. Город бесов — они крутые. Если бы что-то такое родилось, было бы здорово»,— отметил режиссер.

Депутат гордумы Александр Колесников («Единая Россия») призвал отказаться от идеи по привлечению потенциальных жителей в город. «Они зачем сюда приедут, пополнять армию безработных? Набирают ипотек, потом платить не могут. Чтобы этого избежать, надо прекратить строительство новых домов. У нас у всех есть жилье, а для таких вот приезжих, которые думаю, что здесь много возможностей — у нас их нет. Похоронена промышленность, одна смерть Уралмашзавода чего стоит»,— сказал он.

Господин Колесников призвал не упоминать «миф, что у нас был самый криминальный город». «Вы вообще были в 90-е в Москве и в Петрограде? Вот там был валежник, у нас было гораздо спокойнее»,— заверил единоросс.

Алексей Орлов не согласился, что Екатеринбургу не нужны специалисты. «У нас безработица 0,2% и около 1 тыс. человек не хватает на оборонных предприятиях, которые готовы жилье предоставлять. Хорошие специалисты нужны, и у города растут потребности»,— пояснил градоначальник, однако признал, что презентацию бренда столицы Среднего Урала «стоит осмыслить».

Господин Орлов отметил, что в перспективе обновленный подход к продвижению города среди туристов откроет «возможности для малого бизнеса зарабатывать». «Это и сфера общепита, но у нас нет уральской кухни, вот здесь надо подумать. Уральские пельмени — это бренд КВНовский, это не еда»,— подчеркнул глава Екатеринбурга. «Предлагаю водку Орлов»,— сказал депутат Александр Колесников. Господин Орлов поблагодарил собравшихся за их «неравнодушие» и завершил заседание Совета.

Василий Алексеев