Деловой, индустриальный, событийный

Более 2 млн туристов посетили Екатеринбург по итогам прошлого года, а за I квартал этого года в уральской столице побывали 563 тыс. человек — это на 10,8% больше аналогичного периода 2025 года. Туристов привлекают как деловые мероприятия, так и музыкальные фестивали и индустриальное наследие города. Для привлечения туристов город развивает свой бренд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Культурные и деловые мероприятия Екатеринбурга известны далеко за пределами Урала и собирают тысячи гостей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Культурные и деловые мероприятия Екатеринбурга известны далеко за пределами Урала и собирают тысячи гостей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По итогам 2025 года Екатеринбург посетили 2,25 млн туристов — это на 22% больше, чем в 2024 году, сообщал глава города Алексей Орлов. Совокупные траты гостей в уральской столице превысили 23,1 млрд руб. Средняя продолжительность поездки составила трое суток. В первом квартале 2026 года город посетили 563 тыс. туристов — на 55 тыс. (10,8%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным городской администрации, в 70% случаев поездки в Екатеринбург деловые, остальные 30% туристов — это те, кто хочет посмотреть город и поучаствовать в мероприятиях. Например, одним из основных масштабных мероприятий, привлекающих деловых туристов, является Международная промышленная выставка «Иннопром-2026». В этом году за четыре дня ее посетили более 50 тыс. человек, сообщили в администрации города. Чаще всего в Екатеринбург приезжают жители соседних регионов — Тюменской и Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, а также туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

С ростом числа туристов город становится привлекательным и для инвесторов — в уральской столице строятся деловые центры, заходят новые компании, открываются кафе, рестораны и гостиницы. В Екатеринбурге работают 140 отелей и мини-отелей (всего 7,6 тыс. номеров) и 59 хостелов (675 номеров). Почти все объекты официально классифицированы, при этом большинство составляют отели без звезд (55%), далее идут трехзвездочные (18%) и четырехзвездочные организации (10%), доля пятизвездочных объектов — всего 3%. Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин ранее заявлял, что инфраструктурные ограничения в целом являются одними из самых серьезных для туризма региона. Так, в области действует только пять пятизвездочных гостиниц, не везде есть достаточное количество загородной инфраструктуры для отдыха в популярных местах.

Выгодное гостеприимство

С начала 2025 года в Екатеринбурге действует туристический налог — плату взимают с туристов, остановившихся в гостиницах. За год сборы муниципалитета составили более 144 млн руб., которые в городской думе решили расходовать на благоустройство города и его туристическую привлекательность. В том числе 87 млн руб. из этой суммы пошли на поддержку значимых для города мероприятий, создание навигации для гостей города, организацию и адаптацию экскурсий, распространение информации о Екатеринбурге в медиа.

Для развития туризма в Екатеринбурге разработали собственный туристический бренд — «Главное внутри». С помощью него гостей хотят знакомить не просто с достопримечательностями, а с культурой и характером города. Так, на основе бренда планируют разработать визуальный стиль города, стратегию его продвижения. Как рассказала директор департамента общественных связей администрации Екатеринбурга Екатерина Форукшина, один из новых методов привлечения туристов — коллаборации с другими городами, такими как Казань и Нижний Новгород: они бесплатно демонстрируют в общественных местах жителям видеоролики про отдых в Екатеринбурге.

Эксперты отмечают, что не менее важно уметь работать с туристами разных поколений. «Сейчас поколение зумеров выбирает осознанные путешествия, включающие не только локации, но и смыслы»,— рассказала директор «Велком-центра» Уральского федерального университета Дарья Потехина. По ее словам, для молодежи наиболее актуальны нестандартные маршруты по городу, создание чего-то своего во время экскурсии, а еще — места, где можно сделать необычные фотографии.

По словам мэра Алексея Орлова, два года назад город обновил стратегию развития туризма и стал опираться не только на образы горнозаводского прошлого. «Основной фокус сделан на продвижении столицы Урала как современного, динамичного мегаполиса, привлекательного для учебы, карьеры и жизни»,— комментировал мэр Алексей Орлов.

Еще одно направление — детский туризм, который становится инвестицией в будущее туризма в регионе. В Свердловской области презентовали сеть туристических маршрутов, которая стала продолжением программы «Урал для школы», но рассчитана на детей из других регионов. По словам Дмитрия Ионина, главная цель таких поездок — чтобы школьники «посмотрели, влюбились в территорию и приехали учиться в наши вузы». Господин Ионин отмечал, что региону необходимо активно привлекать туристов из Средней Азии, Китая и арабских стран, используя для продвижения локальные цифровые площадки.

В город как на праздник

Одна из важных точек притяжения туристов в город — мероприятия федерального и международного масштаба, на которые приезжают из других регионов страны. В 2025 году в среднем загрузка номерного фонда Екатеринбурга составляла 73%, при этом во время крупных событий она доходит до 100%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы «Чайф» на фестивале «Уральская ночь музыки»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Выступление группы «Чайф» на фестивале «Уральская ночь музыки»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Событийному туризму способствует фестиваль «Уральская ночь музыки», который в 2026 году прошел в 12-й раз и собрал 450 тыс. зрителей. По данным организаторов, в дни фестиваля бронирование авиабилетов и отелей в городе возрастает на 20%.

Еще одно мероприятие, которое привлечет в город туристов, — Международный фестиваль молодежи, который в Екатеринбурге в 2026 году будет проходить впервые в сентябре. В нем примут участие 10 тыс. человек из разных стран. По оценке регионального департамента туризма, проведение фестиваля позволит увеличить въездной турпоток в Свердловскую область не менее чем на 15% по итогам года.

Власти рассчитывают на отложенный эффект: гости фестиваля, среди которых студенты, молодые профессионалы и визионеры, в дальнейшем смогут вернуться в Екатеринбург уже в качестве туристов. После фестиваля планируется разработать специальные туристические маршруты, связанные с молодежной культурой и инновациями, а также расширить сотрудничество с вузами и молодежными организациями.

Помимо этого, в Екатеринбург приезжают ради фестивалей «Красная строка», «Стенограффия», «Дикоросы», «Безумные дни», «Атмофест», «Движение». 2026 год объявлен в Екатеринбурге Годом уральского рока, и в городе прошел ряд связанных с ним мероприятий: большой рок-квартирник, открытие памятной таблички группе «Агата Кристи» и памятника режиссеру Алексею Балабанову, тематические стенды и сцены на фестивалях, а культурные учреждения города подготовили выставки и спектакли о прошлом и настоящем уральского рока.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что развитие крупных мероприятий могло бы сгладить туристическую сезонность, которая заметна в Екатеринбурге, хоть и не слишком ярко, как на курортах. «Важно, чтобы мероприятия были самодостаточные, самоокупаемые, не затратные для города, а всесторонне приносящие пользу, но их, конечно, надо выращивать»,— сказал господин Мальцев.

Анна Капустина