Особого внимания требуют апартаменты, приобретаемые ради арендного дохода. По данным Росстата, приведенным в обзоре IBC Real Estate, за январь–август 2026 года средства размещения Крыма приняли 1,3 млн человек — на 25% меньше, чем годом ранее. Это повод консервативно оценивать будущую загрузку. Кредит 8 млн руб. под 8% на 15 лет требует около 76,5 тыс. руб. в месяц, или 917 тыс. в год, без страховки. Для погашения кредита только за счет аренды эта сумма должна оставаться после расходов на эксплуатацию, вознаграждения оператора и налогов. Выручка должна быть выше, а резерв — покрывать низкий сезон и обновление оснащения. Льготная ставка помогает приобрести помещение, но не обеспечивает его загрузку».