«В востребованных проектах возможен умеренный рост фактических цен»
Эксперт Александр Маликов — о льготной ипотечной программе в Крыму
В Крыму и Севастополе начала действовать льготная ипотечная программа со ставкой 8% годовых. Она распространяется на покупку квартир и апартаментов в строящихся домах. Максимальная сумма кредита составит 8 млн руб., а первоначальный взнос должен быть не менее 20% стоимости жилья. По мнению основателя и генерального директора Adevion Group Александра Маликова, льготная ставка расширяет круг покупателей, но не делает жилье массово доступным.
«Расширение льготной ипотеки на Крым и Севастополь — своевременная мера. По данным bnMAP.pro, за девять месяцев 2026 года число сделок с новостройками в Республике Крым сократилось на 34,2% год к году. Ставка 8% может вернуть часть отложенного спроса, ускорить наполнение счетов эскроу и поддержать завершение строительства. Для девелопера это возможность восстановить продажи, для покупателя — снизить кредитную нагрузку.
Но оформить кредит можно только до 30 апреля 2027 года, субсидирование предусмотрено на срок до 15 лет. Доступность покупки следует считать в рублях. При кредите 8 млн и взносе около 20% бюджет сделки — примерно 10 млн руб., из которых около 2 млн покупатель вносит самостоятельно. Более дорогой объект требует большего взноса. Льготная ставка расширяет круг покупателей, но сама по себе не делает жилье массово доступным.
Потолок 350 тыс. руб. сдерживает подорожание, однако не фиксирует цены ниже этого уровня. По данным Банка России, в сентябре 2026 года цена метра по фактическим сделкам на первичном рынке составляла около 207 тыс. руб. в Крыму и 221 тыс. в Севастополе. Это существенно ниже предела программы. Поэтому повышение цен внутри лимита и сокращение скидок могут поглотить часть выгоды от снижения ставки. Оценивать результат нужно по полной стоимости покупки и кредитной нагрузке: рост продаж еще не доказывает, что жилье стало доступнее.
Потенциал полуострова вижу в качественном жилье, современных санаториях и курортных комплексах с круглогодичной эксплуатацией. Для его реализации нужны транспортная доступность, безопасность, инженерная и социальная инфраструктура. Более заметного эффекта от ипотеки ожидаю в городском жилье Симферополя и Севастополя и компактных курортных форматах; у дорогих объектов Южного берега он будет слабее.
Мой базовый сценарий до конца апреля 2027 года — оживление продаж подходящих под программу объектов и сокращение скидок. В востребованных проектах возможен умеренный рост фактических цен. Оснований обещать двузначное подорожание по всему полуострову я не вижу. Часть сделок просто состоится раньше из-за срока окончания программы. Устойчивость спроса покажут зарегистрированные договоры, темпы реализации и цены сопоставимых объектов.
Особого внимания требуют апартаменты, приобретаемые ради арендного дохода. По данным Росстата, приведенным в обзоре IBC Real Estate, за январь–август 2026 года средства размещения Крыма приняли 1,3 млн человек — на 25% меньше, чем годом ранее. Это повод консервативно оценивать будущую загрузку. Кредит 8 млн руб. под 8% на 15 лет требует около 76,5 тыс. руб. в месяц, или 917 тыс. в год, без страховки. Для погашения кредита только за счет аренды эта сумма должна оставаться после расходов на эксплуатацию, вознаграждения оператора и налогов. Выручка должна быть выше, а резерв — покрывать низкий сезон и обновление оснащения. Льготная ставка помогает приобрести помещение, но не обеспечивает его загрузку».