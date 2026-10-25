Спрос на первичное жилье в Краснодарском крае и Крыму за год упал на 3% и 34,2%
По итогам января—сентября 2026 года объем сделок с новостройками снизился в Краснодарском крае на 3% год к году, до 16,2 тыс. лотов, подсчитали в ЦИАН по запросу “Ъ”. В Крыму за этот период сокращение достигло 34,2% год к году, до 4,8 тыс. лотов, следует из данных bnMAP.pro. Ситуация на юге РФ отличается от динамики в целом по стране: по итогам девяти месяцев этого года объем сделок на рынке новостроек в России, по данным ЦИАН, увеличился на 2% год к году.
Спрос на первичное жилье на юге РФ сдерживают участившиеся атаки БПЛА, закрытия аэропортов и задержки рейсов, говорит директор по консалтингу и развитию Key Capital Эвелина Ишметова. По ее словам, это особенно критично для южных регионов, где квартиры на первичном рынке приобретаются в основном жителями других городов для сезонного проживания.
Краснодарский край — один из лидеров по доле межрегионального спроса, подтверждает руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева. Кроме того, южные регионы затрагивает общая конъюнктура на рынке жилья — рыночная ипотека по-прежнему остается малодоступной для многих покупателей, добавляет директор по стратегическому развитию и управляющий партнер Element Елизавета Конвей.
Падение спроса на первичную жилую недвижимость за девять месяцев 2026 года фиксируется почти во всех крупных городах на юге России. Так, в Сочи наблюдается падение на 38,4% год к году, до 565 квартир, в Туапсе — на 30,6% год к году, до 394 лотов, подсчитала основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова. В Краснодаре объем сделок за этот период снизился на 11% год к году, до 11,9 тыс. лотов, по данным ЦИАН. Это вызвано сокращением миграционного притока в регион на фоне напряженной геополитической ситуации и высокого уровня цен, считает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.