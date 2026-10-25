Спрос на первичное жилье в Краснодарском крае и Крыму за год упал на 3% и 34,2%

Падение спроса на первичную жилую недвижимость за девять месяцев 2026 года фиксируется почти во всех крупных городах на юге России. Так, в Сочи наблюдается падение на 38,4% год к году, до 565 квартир, в Туапсе — на 30,6% год к году, до 394 лотов, подсчитала основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова. В Краснодаре объем сделок за этот период снизился на 11% год к году, до 11,9 тыс. лотов, по данным ЦИАН. Это вызвано сокращением миграционного притока в регион на фоне напряженной геополитической ситуации и высокого уровня цен, считает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.