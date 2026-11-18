Bank of America: развития пузыря ИИ опасаются 34% портфельных управляющих
Итоги промежуточных выборов в Конгресс США привели к значительной корректировке ожиданий портфельных управляющих. По данным опроса, проведенного аналитиками Bank of America (BofA) в ноябре, резко выросли опасения развития пузыря ИИ. Доля управляющих, назвавших этот риск ключевым для мировой экономики с непредсказуемыми последствиями, составила 34% против 23% месяцем ранее. Впервые с лета он поднялся на первое место. На втором месте — опасения, связанные со способностью облачных сервисов обслуживать растущую долговую нагрузку. При этом лишь 13% респондентов назвали неконтролируемый рост доходностей облигаций ключевым риском для мировой экономики. В сентябре—октябре с долей 31–33% этот риск занимал первое место.
До недавнего времени увеличение капитальных затрат компаний, управляющих ЦОДами, поддерживало оценки всей технологической отрасли. Теперь же инвесторы чаще задаются вопросом, насколько эти расходы оправданы будущими доходами. В таких условиях 52% управляющих, опрошенных BofA, ожидают сокращения капитальных затрат хотя бы одной из крупнейших технологических компаний в ближайшие полгода против 30% респондентов месяцем ранее. Вдобавок к этому 42% опрошенных выступают за укрепление балансов компаний, 33% предпочли бы выплаты акционерам и только 16% поддерживают дальнейшее увеличение инвестиций. «Инвесторы начинают оценивать не столько потенциал технологии, сколько способность многомиллиардных вложений генерировать прибыль и свободный денежный поток»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.
Управляющие корректировали и свои инвестиционные предпочтения. По данным опроса BofA, средняя доля наличности в портфелях сократилась с 3,9% до 3,6%. Одновременно с этим количество портфелей, в которых доля акций была выше индикативного уровня, на 41% превысило число портфелей, где она была ниже. За месяц перевес сократился на 3 процентных пункта.