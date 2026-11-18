До недавнего времени увеличение капитальных затрат компаний, управляющих ЦОДами, поддерживало оценки всей технологической отрасли. Теперь же инвесторы чаще задаются вопросом, насколько эти расходы оправданы будущими доходами. В таких условиях 52% управляющих, опрошенных BofA, ожидают сокращения капитальных затрат хотя бы одной из крупнейших технологических компаний в ближайшие полгода против 30% респондентов месяцем ранее. Вдобавок к этому 42% опрошенных выступают за укрепление балансов компаний, 33% предпочли бы выплаты акционерам и только 16% поддерживают дальнейшее увеличение инвестиций. «Инвесторы начинают оценивать не столько потенциал технологии, сколько способность многомиллиардных вложений генерировать прибыль и свободный денежный поток»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.