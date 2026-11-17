По его словам, всего на социальную сферу направят 343 млрд руб. (65% от всех расходов), в то время как в 2026-м на нее планировали выделить 358,7 млрд руб. Чиновник заверил, что средств хватит на увеличение среднемесячных доход работников бюджетной сферы до 79,6 тыс. руб., минимального размера оплаты труда с 27 тыс. до 28,9 тыс. руб. и расходов на здравоохранение со 166,8 млрд до 172,4 млрд руб. с учетом трат территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).