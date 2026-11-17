Депутаты одобрили бюджет Среднего Урала с дефицитом 46 млрд руб. в первом чтении
Законодательное собрание Свердловской области одобрило проект регионального бюджета на 2027 год в первом чтении. Поступления в казну Среднего Урала запланированы в сумме 480,5 млрд руб., объем расходов — в 526,5 млрд руб., размер дефицита — в 46 млрд руб. Документ поддержали 40 парламентариев, четыре депутата от КПРФ от голосования воздержались.
«Бюджетная политика на предстоящие три года будет направлена на обеспечение стабильного социально-экономического развития региона, выполнение всех социальных обязательств, решение стратегических задач и приоритетов»,— заверил министр финансов Свердловской области Александр Старков.
Глава ведомства подчеркнул, что по сравнению с 2026 годом новый документ предусматривает сокращение доходов Среднего Урала на 26,4 млрд руб. (на 5,2%) из-за снижения безвозмездных поступлений на 21,3 млрд руб. (до 17,3 млрд руб.) и «динамики макроэкономических показателей», в связи с которой средств от налоговых и неналоговых доходов будет меньше на 5,1 млрд руб. (всего 463,3 млрд руб.).
Господин Старков добавил, что власти также урежут траты региона на 12,4 млрд руб. по сравнению с 2026-м, однако сохранят «в полном объеме» средства на поддержку семей с детьми, муниципалитетов и развитие инфраструктуры. «Ресурсы сосредоточены на наиболее значимых для жителей направлениях»,— отметил министр.
По его словам, всего на социальную сферу направят 343 млрд руб. (65% от всех расходов), в то время как в 2026-м на нее планировали выделить 358,7 млрд руб. Чиновник заверил, что средств хватит на увеличение среднемесячных доход работников бюджетной сферы до 79,6 тыс. руб., минимального размера оплаты труда с 27 тыс. до 28,9 тыс. руб. и расходов на здравоохранение со 166,8 млрд до 172,4 млрд руб. с учетом трат территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).
«На исполнение всех обязательств по предоставлению мер социальной поддержки различным категориям граждан на 2027 год предусмотрено 107,6 млрд руб. На выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, которое назначается малоимущим семьям на детей с месяца рождения ребенка до наступления 17 лет, учтены расходы в сумме 19,3 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше, чем в 2026 году»,— отметил Александр Старков.
Министр подчеркнул, что власти продолжат строительство «важных объектов, обеспечив повышение качества жизни уральцев». По его словам, на возведение шести детских садов в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и селе Патруши направят 1,3 млрд руб., на строительство и обновление 10 зданий школ в Екатеринбурге, Верхней Пышме, поселке Сосьва и селе Петрокаменское — 2,6 млрд руб., на создание новых мест в школах Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Березовского — 1,6 млрд руб.
На реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы (ЦГБ) выделят 1,3 млрд руб., на строительство и обновление пяти спортивных объектов — 2,3 млрд руб. В частности, средства направят на спортивный комплекс в Верхней Пышме, ледовую арену «Уральский трубник» в Первоуральске, легкоатлетический манеж в Каменске-Уральском и физкультурно-оздоровительные комплексы в Камышлове и Дегтярске. На строительство дома культуры с библиотекой и музеем в поселке Гари потратят 328,6 млн руб.
Александр Старков добавил, что на капитальные ремонты 29 зданий школ выделят 2,3 млрд руб., 14 объектов здравоохранения — 902 млн руб., на работы в объектах среднего профессионального образования (СПО) и создание в них условий для реализации проекта «Профессионалитет» — 1,4 млрд руб.
На строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в 11 муниципалитетах предусмотрели 1 млрд руб., на очистные сооружения в Среднеуральске и Сысерти — 1,6 млрд руб., на переселение уральцев из аварийного жилья — 2,4 млрд руб., на начало реконструкции системы теплоснабжения Артемовского — 1,3 млрд руб., на замену лифтов в регионе — 494 млн руб., на газификацию Пышминского, Ачитского и Алапаевского районов — 298,7 млн руб.
Господин Старков добавил, что траты на дорожный фонд составят 33,9 млрд руб. Из 4,8 млрд руб. на транспортное обслуживание населения 584 млн руб. направят на развитие общественного транспорта Екатеринбурга, включая метрополитен, 486 млн руб. — на эксплуатацию трамвайной линии от Верхней Пышмы до областной столицы, 280 млн руб. — муниципалитетам на обновление подвижного состава.
Общий объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам в 2027 году составит 183,9 млрд руб., в то время как в бюджет на 2026 год заложили 200,7 млрд руб. «Динамика совокупных бюджетных показателей к прошлому году на текущем этапе неокончательная и изменится ко второму чтению проекта»,— пообещал министр.