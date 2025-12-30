В Германии прекратили еще одно расследование в отношении Алишера Усманова

Прокуратура Мюнхена прекратила расследования в отношении основателя холдинга USM Алишера Усманова, касавшиеся предполагаемых нарушений санкций Евросоюза (ЕС). Прокуратура утверждала, что в период с апреля по сентябрь 2022 года господин Усманов через зарубежные компании оплатил охрану объектов недвижимости в Роттах-Эгерне (Бавария) и не задекларировал имущественные ценности на территории ФРГ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель холдинга USM Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Основатель холдинга USM Алишер Усманов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Упомянутые эпизоды в 2024 году объединили в одно дело, по нему велось предварительное расследование. Адвокаты бизнесмена отрицали все подозрения. Прокуратура прекратила расследование по согласованию с компетентным судом и с согласия самого Алишера Усманова. Об этом сообщило представляющее его адвокатское бюро Wannemacher & Partner Rechtsanwalte. Там уточнили, что расследование затянулось на три года и, «очевидно, привело бы к еще большим бессмысленным тратам времени и ресурсов сторон».

«Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении А. Усманова сохраняется презумпция невиновности»,— добавили в бюро.

В 2023–2025 годы десятки европейских СМИ признали, что не могут доказать свои утверждения в отношении Алишера Усманова и его родственников. Авторы публикаций обязались прекратить их распространение. В частности, в ноябре этого года господин Усманов выиграл суд у гражданина ФРГ, пост которого стал основанием для санкций против сестры бизнесмена Саодат Нарзиевой. Если ответчик вновь распространит информацию из поста, ему грозит штраф в €250 тыс. или административный арест.