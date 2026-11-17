Представляя законопроект 17 ноября на пленарном заседании в Госдуме, замминистра финансов Алексей Лепаев заявил, что санкции по большинству статей не пересматривались «фактически с момента установления — это 2007-й, 2012-й, 13-й, 14-й годы, и теперь они уже не соответствуют той степени общественной опасности, которую представляют».