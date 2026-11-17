Госдума одобрила законопроект, увеличивающий размер штрафов по 29 статьям КоАП
Поправки к КоАП РФ были внесены в Госдуму в начале октября, законопроект был разработан в правительстве при участии МВД и МЧС. Ведомства предложили кратно увеличить размер штрафов сразу по 29 статьям (см. справку). В большинстве случаев санкции планируется удвоить.
Представляя законопроект 17 ноября на пленарном заседании в Госдуме, замминистра финансов Алексей Лепаев заявил, что санкции по большинству статей не пересматривались «фактически с момента установления — это 2007-й, 2012-й, 13-й, 14-й годы, и теперь они уже не соответствуют той степени общественной опасности, которую представляют».
Реализация законопроекта увеличит доходную часть бюджета на 5,3 млрд руб., сказал чиновник. Поправки получили положительные заключения правового управления Верховного суда и Счетной палаты, а также поддержаны шестью комитетами Совета федерации. Профильный комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству также поддержал концепцию поправок и рекомендовал его к принятию.
Подробнее о законопроекте читайте в материале «Пить, курить и выходить на митинги становится дороже».