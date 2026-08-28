Военная проверка возьмется за личное

Минобороны предложило новый порядок проверки граждан, отбираемых на отдельные воинские должности, а также лиц, которые проходят военную службу. Подготовленный ведомством приказ позволит бесплатно получать у государственных органов и организаций сведения об их здоровье, судимостях, финансовых обязательствах, трудовой деятельности и даже участии в общественных объединениях с политическими целями. Проверять предлагается не только самих кандидатов и военнослужащих, но и широкий круг их родственников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Проект приказа, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, определяет перечень информации, которую смогут запрашивать должностные лица вооруженных сил. Запросы можно будет направлять в федеральные и региональные органы власти, на предприятия, в учреждения и организации, в том числе через систему межведомственного электронного взаимодействия. Конкретные должности, попадающие под новый порядок, документ не уточняет.

В перечень входят данные о семейном положении, трудовой деятельности и военной службе, судимости, розыске, нахождении в местах лишения свободы, а также о признании человека недееспособным или ограниченно дееспособным.

Отдельный блок составляют медицинские сведения — о постановке на учет или наблюдении в связи с психическими расстройствами, наркозависимостью, алкоголизмом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и вирусными гепатитами B и C.

Предусмотрена и проверка финансового положения. Минобороны сможет получать данные о кредитах и займах, размере обязательств и причинах их неисполнения, задолженности свыше 300 тыс. руб. и банкротстве. В сферу проверки предлагается включить сведения об отдельных административных производствах, ограничениях на выезд из России и пользование специальным правом, а также о вступивших в силу обвинительных приговорах. Документ предусматривает получение информации об участии в деятельности общественных объединений, преследующих политические цели (для действующих военнослужащих это запрещено), о предоставлении средств иностранными источниками и о включении гражданина в реестр иностранных агентов. Наконец, приказ позволит получать информацию о супругах, родителях и усыновителях, родителях и усыновителях супруга, а также детях, братьях и сестрах как самого кандидата, так и его супруга.

Новый порядок предусмотрен законом, который вступит в силу 23 января 2027 года. Он вводит особую процедуру определения пригодности к службе на отдельных воинских должностях. Для них министр обороны сможет устанавливать дополнительные требования приказом, а кандидаты должны будут проходить психофизиологические исследования, проверки и химико-токсикологические исследования. Сам закон не устанавливает перечень таких должностей — его должен определить министр обороны. При этом закон отдельно упоминает должности, связанные и не связанные с эксплуатацией ядерных боеприпасов. Исходя из текста пояснительной записки проекта приказа, документ подготовлен 12-м Главным управлением Минобороны, которое занимается реализацией военной ядерно-технической политики и ядерным обеспечением вооруженных сил.

Новый порядок проверки военнослужащих является избыточным с точки зрения действующего набора доступных данных для контролирующих органов, считает военный обозреватель Валерий Ширяев.

По его словам, формально инициатива связана с требованиями департамента военной контрразведки ФСБ, однако расширение перечня информации существенно увеличит объем работы оперативных сотрудников без сопоставимого результата. Переход от проверки самого кандидата к сбору информации о его родственниках означает, по сути, работу с «контактами второго уровня», что не делает ее эффективнее: оперативник должен полагаться на конкретные сигналы, а не анализ больших массивов данных, считает господин Ширяев.

Дмитрий Сотак