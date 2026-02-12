В судах стало громче

Сумма средств, взыскиваемых Российским авторским обществом в судах за публичное воспроизведение музыкальных произведений, по итогам прошлого года выросла на 42,6% и достигла 515,5 млн руб. До этого рекордными показатели были в 2018 году. Участники рынка предполагают, что динамика связана с ростом числа неплательщиков отчислений за воспроизведение музыки.

Российское авторское общество (РАО; организация по управлению правами на коллективной основе) за 2025 год подало 2,3 тыс. исков на 515,5 млн руб., что на 42,6% больше, чем годом ранее (1,9 тыс. исков на 361,6 млн руб.). Также организация обновила рекорд 2018 года, когда было подано 2,2 тыс. исков на 447 млн руб. Большая часть дел приходится на защиту авторских прав (1,4 тыс.), как отмечается в «СПАРК-Интерфакс», следом идет охрана интеллектуальной собственности (641 иск). Меньшую долю занимают дела, где основной претензией служит исполнение обязательств по договорам (198 исков). В РАО не ответили “Ъ”.

Вознаграждение за публичное воспроизведение музыки с ресторанов, телеканалов, кинотеатров и так далее, согласно Гражданскому кодексу РФ, собирает РАО. Затем общество распределяет средства между правообладателями. Вознаграждение зарубежным правообладателям РАО перечисляет на основе договоров с иностранными обществами по коллективному управлению правами.

Рост числа исков в РАО объясняют расширением базы пользователей. При этом в 2022–2024 годах РАО делало упор на досудебное урегулирование и реструктуризацию задолженности, заверяет представитель организации, пользователям предоставлялась возможность добровольно оформить правоотношения и погасить долги без обращения в суд. Так, более 60% пользователей воспользовались этим: погасили задолженность, а те, кто ранее использовал музыку без договоров с РАО, заключили их и продолжили работу в правовом поле. «Вместе с тем часть пользователей так и не исполнила свои обязательства, и в 2025 году такие случаи были переведены в судебную стадию, что дополнительно отразилось на статистике количества исков и сумм требований»,— уточнили в организации.

Всего в 2023 году телеканалы, радиостанции, кинотеатры и заведения, где звучала музыка, отчислили РАО в пользу всех авторов произведений (российских и иностранных) более 2,8 млрд руб., из них авторам было выплачено порядка 1,5 млрд руб. Данные за 2024 и 2025 годы пока не были опубликованы РАО. При этом в прошлом году организация впервые за шесть лет изменила порядок выплат для бизнеса за использование музыки в кафе, магазинах и торговых центрах. Например, расчеты для ресторанов, кафе и баров теперь зависят в основном от их площади, а не только от типа заведения. Также были добавлены новые категории: фудкорты, пункты выдачи заказов маркетплейсов и бизнес-центры.

Рост числа исков со стороны РАО директор по вопросам бизнеса и внешним связям S&P Digital Ольга Ким связывает с увеличением числа неплательщиков.

Так, для части бизнеса платежи за использование музыки по-прежнему остаются второстепенной статьей расходов и в условиях давления на выручку именно они чаще всего откладываются, что вынуждает РАО активнее прибегать к судебным механизмам, уточнила она. Часто ответчиками в таких спорах становятся микро- и малый бизнес, который не следит за корреспонденцией, доводит дело до суда, экономит на юристах и не заявляет о снижении размера компенсации, отмечает руководитель юридической фирмы Sample Legal Илья Чамуха: «Обычно РАО взыскивает из расчета 20 тыс. руб. за одно произведение, что в судебном порядке может быть снижено».

Музыка для того же сегмента HoReCa — важный фактор, сложно себе представить заведение, в котором не играет музыка, соглашается управляющий партнер Semenov & Pevzner, председатель комиссии по креативным индустриям Ассоциации юристов России Роман Лукьянов. Сам же рынок в 2024 и 2025 годах показывал рост на 8–9%, в том числе за счет увеличения числа заведений, особенно в регионах, отмечает юрист: «Вероятно, РАО эту динамику также фиксирует и видит необходимость в стимулировании рынка функционировать, не нарушая авторские права».

В то же время приведенная статистика указывает на более тревожный и системный сигнал — возможное снижение доходов авторов из традиционных источников, считает госпожа Ким: «В сочетании с другим крайне беспокоящим индустрию трендом — резким ростом объема генеративного ИИ-контента на музыкальных сервисах, который в массовом порядке конкурирует за внимание аудитории и выплаты,— это говорит о том, что защита уже существующих законных доходов авторов становится критически важной». В результате, если экономическая ситуация не изменится, а риски для доходов авторов не будут устранены, в 2026 году объем взысканий сохранится на сопоставимом уровне или продолжит расти, полагает эксперт.

Юлия Юрасова