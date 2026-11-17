ДНК и отпечатки орского маньяка не совпали с образцами жителя Магадана
Ранее скрывавшегося маньяка в мужчине опознала его сожительница
Экспертиза ДНК и сравнение отпечатков пальцев указали на то, что житель Магадана не является орским маньяком. Об этом сообщил телеграм-канал «База».
Следователи заинтересовались 58-летним мужчиной после того, как его гражданская жена заявила о сходстве сожителя с Валерием Андреевым — убийцей из Орска, которого не могут поймать уже больше 14 лет. На эту мысль ее натолкнул ряд причин: возлюбленный несколько раз менял свои ФИО, имеет шрамы, которые, по мнению женщины, могли указывать на проведенные пластические операции. Мужчина, как и Андреев, работает дальнобойщиком. Кроме того, он несколько раз пытался убить свою сожительницу.
Женщина ранее опубликовала в своих соцсетях видео, на которых сравнивала своего гражданского мужа с Андреевым, и даже обращалась в суд в начале ноября. Там она продемонстрировала сумку с пятнами, похожими на кровь. Однако в Магаданском городском суде, как выяснил «Ъ-Волга», в рассмотрении дела отказали. Решение суда 45-летняя магаданка намерена обжаловать в вышестоящей инстанции.