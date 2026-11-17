Женщина ранее опубликовала в своих соцсетях видео, на которых сравнивала своего гражданского мужа с Андреевым, и даже обращалась в суд в начале ноября. Там она продемонстрировала сумку с пятнами, похожими на кровь. Однако в Магаданском городском суде, как выяснил «Ъ-Волга», в рассмотрении дела отказали. Решение суда 45-летняя магаданка намерена обжаловать в вышестоящей инстанции.