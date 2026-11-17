Жительница Магадана узнала в своем гражданском муже орского маньяка
Женщина прожила с ним почти восемь лет и заявила о четырех попытках ее убить
Жительница Магадана заявила Следственному комитету и полиции, что ее гражданский муж-дальнобойщик может быть орским маньяком Валерием Андреевым. Об этом сообщает телеграм-канал «База». 45-летняя женщина утверждает, что он четыре раза пытался ее убить и по многим признакам похож на серийника, которого не могут поймать уже больше 14 лет.
Сообщается, что с мужчиной женщина познакомилась на сайте знакомств в 2018 году. Вскоре пара съехалась, но со временем мужчина начал вести себя агрессивно.
После нескольких нападений Олеся начала собирать информацию о бывшем сожителе и увидела ориентировку на Валерия Андреева. По словам женщины, ее мужчина внешне похож на подозреваемого. Кроме этого, она утверждает, что мужчина перенес пластические операции, поскольку ранее она заметила у него шрамы за ушами.
Сам двойник Андреева объясняет их «ушным герпесом». Женщину насторожило и то, что сожитель путался в рассказах о прошлом: он утверждал, что выжил при крушении пассажирского самолета в Казахстане в 2010 году. Тем не менее, никаких данных в сети по поводу таких катастроф нет.
Мужчина также неоднократно полностью менял свою фамилию, имя и отчество. Главным сходством с Валерием Андреевым оказалась их общая работа – сожитель женщины также работает дальнобойщиком.
Следственные органы, по данным «Базы», начали проверку по факту озвученной информации.
Валерия Андреева разыскивают уже больше 14 лет. Серийник вырос в селе Светлинского района и почти всю жизнь проработал дальнобойщиком — возил грузы по России, преимущественно по Уралу и Поволжью. За 15 лет за рулем у него было только три штрафа от ГИБДД и ни одной аварии. Коллеги замечали, что Андреев был тихим человеком, ездил в одиночку, а его сменщики несколько раз находили в кабине его грузовика женские вещи.
Об орском маньяке заговорили в 2012 году, когда пропала 18-летняя Ольга. Вечером в июне девушка планировала поехать к подруге в город из поселка Победа и решила поймать попутную машину. Однако до конечной точки Ольга так и не доехала. Тогда одна из свидетельниц сообщила, что Ольга садилась в белую иномарку — по описанию определили автомобиль SsangYong Actyon, которых в Орске было всего две, одна из них принадлежала Валерию Андрееву. На допросе он заявил, что не помнит тот день. Из-за отсутствия улик его отпустили, а вскоре фигурант исчез.
В его машине вскоре нашли одеяло со следами различных биоматериалов. Генетическая экспертиза выявила наличие ДНК сразу нескольких пропавших девушек. В его гараже под слоем штукатурки были обнаружены пятна крови, въевшиеся в бетон, а рядом — молотки, ножи и мотки лески со следами крови.
По данным на сегодня, Валерий Андреев подозревается в убийстве восьми женщин. Сейчас имя убийцы по-прежнему остается в базе Интерпола. Если преступник жив, ему сейчас 69 лет.
В июле 2025 года в Орске были обнаружены останки мужчины, похожего на Валерия Андреева. Был ли это орский маньяк, до сих пор неизвестно.