Об орском маньяке заговорили в 2012 году, когда пропала 18-летняя Ольга. Вечером в июне девушка планировала поехать к подруге в город из поселка Победа и решила поймать попутную машину. Однако до конечной точки Ольга так и не доехала. Тогда одна из свидетельниц сообщила, что Ольга садилась в белую иномарку — по описанию определили автомобиль SsangYong Actyon, которых в Орске было всего две, одна из них принадлежала Валерию Андрееву. На допросе он заявил, что не помнит тот день. Из-за отсутствия улик его отпустили, а вскоре фигурант исчез.