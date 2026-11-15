Воронежский «Буран» на выезде выиграл у «Челмета» со счетом 5:2
Третий матч выездной серии воронежский ХК «Буран» провел против «Челмета» 15 ноября в Челябинске. Первый период встречи не принес заброшенных шайб, зато во втором «ураганные» порадовали болельщиков сразу четырьмя голами. Итоговый счет — 5:2 в пользу «Бурана». За игрой во дворце спорта «Юность» наблюдали более 1,1 тыс. зрителей.
Гости открыли счет на 23-й минуте — отличился Степан Карпов, которому ассистировали Данил Шерстобитов и Евгений Цалпанов. На 27-й минуте Михаил Мещеряков удвоил преимущество, а на 30-й Михаил Назаров отправил в сетку «Челмета» третью шайбу.
Хозяева смогли сократить отставание на 32-й минуте — шайба на счету Максима Семенихина. Затем в составе «Челмета» на 35-й минуте отличился Руслан Агламзянов, вернув в матч интригу. Однако воронежцы быстро увеличили разрыв — на 37-й минуте Егор Брызгалов в большинстве увеличил счет в этом насыщенном периоде до 4:2.
В заключительном периоде обе команды активно атаковали, но до самого финала счет не менялся. Под занавес встречи «Челмет» заменил вратаря на экстра-полевого игрока, но не смог это никак реализовать. «Буран» же, в свою очередь, воспользовался возможностью — за 50 секунд до сирены Вадим Фаттахов отправил шайбу в пустые ворота хозяев, установив итоговый счет в матче.
В послематчевом комментарии главный тренер «Бурана» Юрий Наваренко отметил, что воронежцам удалось победить за счет выполнения всех поставленных перед игрой требований. Наставник «ураганных» напомнил, что у хоккеистов были проблемы с реализацией моментов, но в игре с «Челметом» они «полезли на ворота, нашли шайбу», а «работа впереди все и определила».
«За нас наши болельщики ездят на выезды, и, конечно, стыдно было проигрывать. Но опять же, повторюсь: хоккейная жизнь такая — где-то ушло везение, где-то сказалось еще что-то. Факторов много. Я рад, что ребята сегодня раскрепостились и показали хорошую игру»,— заявил Юрий Наваренко.
После победы в Челябинске «Буран» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги с 28 очками по итогам 23 игр. Следующий матч «ураганные» проведут 17 ноября в Верхней Пышме против ХК «Горняк-УГМК». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в предыдущем матче «Буран» 13 ноября в Магнитогорске проиграл «Магнитке» с разгромным счетом 1:5.