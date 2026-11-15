Воронежский «Буран» на выезде выиграл у «Челмета» со счетом 5:2

В заключительном периоде обе команды активно атаковали, но до самого финала счет не менялся. Под занавес встречи «Челмет» заменил вратаря на экстра-полевого игрока, но не смог это никак реализовать. «Буран» же, в свою очередь, воспользовался возможностью — за 50 секунд до сирены Вадим Фаттахов отправил шайбу в пустые ворота хозяев, установив итоговый счет в матче.