Воронежский «Буран» в гостях разгромно проиграл «Магнитке» со счетом 1:5
Во второй игре выездной серии воронежский ХК «Буран» встретился с «Магниткой» в Магнитогорске. Пятница, 13 ноября, стала для «ураганных» несчастливой — команда провалила последний период, пропустив за него сразу четыре шайбы. В итоге «Буран» проиграл с разгромным счетом 1:5, а главный тренер воронежцев Юрий Наваренко в послематчевом комментарии заявил, что «плюсов из такой игры можно вынести очень мало».
Первый отрезок встречи и почти весь второй период прошли без заброшенных шайб. Хозяева открыли счет только на 38-й минуте после того, как «Буран» не смог реализовать большинство. В составе «Магнитки» отличился Кирилл Кадышев. Момент стал переломным — после перерыва шайбы полетели в сетку гостей одна за другой. На 42-й минуте забил Валентин Демченко, на 46-й — Матвей Галенюк, на 49-й дубль оформил Кадышев, а на 53-й пятую забросил Роман Гольник. Единственный раз поразить ворота соперника «Буран» смог на 51-й минуте — шайба на счету Владислава Курбатова.
После матча Юрий Наваренко назвал третий период «безобразным» и заявил, что оправдания такой игре команды нет. Наставник воронежцев пояснил, что при счете 0:3 взял тайм-аут и заменил вратаря, потому что хотел «взбодрить команду», чтобы «хоккеисты не бросали играть ни при каком счете». Он также отметил, что «ураганным» тяжело даются голы и это вносит нервозность в игру — за два периода команда нанесла 27 бросков в створ, но ни разу не забила.
«Такую картину мы наблюдаем в последних матчах: в каждой игре перебрасываем соперника. Нацеленность вроде бы есть, но нет хладнокровия, холодной головы в каких-то моментах, наглости в завершающей стадии»,— заявил Юрий Наваренко.
После поражения в Магнитогорске «Буран» находится на 14-м месте турнирной таблицы Всероссийской хоккейной лиги с 26 очками по итогам 22 игр. Следующий матч воронежцы проведут 15 ноября в Челябинске против «Челмета». Встреча начнется в 11:00 по московскому времени.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в первой выездной игре 11 ноября «Буран» проиграл «Южному Уралу» со счетом 1:2. Как и в матче с «Магниткой», в течение почти двух периодов команды не могли открыть счет, но в концовке хозяева оказались сильнее «ураганных».