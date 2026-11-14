Воронежский «Буран» в гостях разгромно проиграл «Магнитке» со счетом 1:5

После матча Юрий Наваренко назвал третий период «безобразным» и заявил, что оправдания такой игре команды нет. Наставник воронежцев пояснил, что при счете 0:3 взял тайм-аут и заменил вратаря, потому что хотел «взбодрить команду», чтобы «хоккеисты не бросали играть ни при каком счете». Он также отметил, что «ураганным» тяжело даются голы и это вносит нервозность в игру — за два периода команда нанесла 27 бросков в створ, но ни разу не забила.