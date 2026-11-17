На 82-м году жизни умер защитник сборной СССР по хоккею Юрий Ляпкин
На 82-м году жизни скончался Юрий Ляпкин. Имя Юрия Ляпкина, рассказывая о волшебном советском хоккее 1970-х, упоминают куда реже, чем имена, скажем, армейцев Валерия Харламова, Бориса Михайлова, Владимира Петрова, Владислава Третьяка или его одноклубника из «Спартака» Александра Якушева. Но они и другие легенды всегда выделяли Ляпкина среди тех, с кем и против кого им доводилось играть. Слишком уникальным, особенно по стандартам той эпохи, он был хоккеистом. Юрий Ляпкин начинал играть в хоккей в юности в заводской команде Балашихи форвардом.
Амплуа он сменил и вообще превратился в грандиозную в хоккее фигуру благодаря тренеру воскресенского «Химика» Николаю Эпштейну. Эпштейн превратил Ляпкина с его чудесным кистевым броском, с его светлейшей головой, видением площадки, техникой именно в атакующего защитника, которому не так уж необходим этот злосчастный стартовый рывок: можно ведь раскатиться, набрав скорость, из глубины. В новой ипостаси он сразу же всех поразил. В первенстве СССР феномен из «Химика» забивал столько, сколько не удавалось забить некоторым классным нападающим, а в общей сложности за карьеру в чемпионатах страны у него набралось аж 126 шайб.