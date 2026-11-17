Амплуа он сменил и вообще превратился в грандиозную в хоккее фигуру благодаря тренеру воскресенского «Химика» Николаю Эпштейну. Эпштейн превратил Ляпкина с его чудесным кистевым броском, с его светлейшей головой, видением площадки, техникой именно в атакующего защитника, которому не так уж необходим этот злосчастный стартовый рывок: можно ведь раскатиться, набрав скорость, из глубины. В новой ипостаси он сразу же всех поразил. В первенстве СССР феномен из «Химика» забивал столько, сколько не удавалось забить некоторым классным нападающим, а в общей сложности за карьеру в чемпионатах страны у него набралось аж 126 шайб.