Бурный переток

Вместе с тем опрос BofA свидетельствует, что в настоящее время лишь малая часть инвесторов рассматривает текущие доходности как приемлемые для перекладывания средств из акций. Такие операции начали осуществлять 19% респондентов. Об этом косвенно говорят и данные EPFR, согласно которым за последние две недели вложения в фонды облигаций составили $54 млрд, из которых $27 млрд было инвестировано в фонды гособлигаций. Одновременно с этим в акции было инвестировано $28 млрд, что оказалось на треть меньше средненедельных вложений в летние месяцы. «При прогнозном P/E S&P 500 около 19 доходность прибыли составляет примерно 5,3% годовых. Это сопоставимо с доходностью десятилетних UST. Упрощенная премия за риск акций почти исчезла, а при доходности облигаций в 6% годовых стала бы отрицательной, если оценки акций и прогнозы прибыли останутся прежними»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.