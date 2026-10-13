Бурный переток
Глобальный рост доходности облигаций угрожает рынку акций
Беспокойство у портфельных управляющих вызывает стремительное повышение доходностей гособлигаций, в первую очередь US Treasuries (UST), ускорившееся после решения ФРС повысить в сентябре ставку на 25 б. п., до 3,75–4%.
С середины сентября доходности среднесрочных выпусков (от 3 до 7 лет) выросли на 19–22 б. п., до 4,9–5,1% годовых, максимумов с апреля—июня 2024 года.
Ставки по длинным выпускам (сроком 10–20 лет) выросли на 22–24 б. п., до 5,2–5,6% годовых, и достигли значений 24-летней давности.
Кевин Уорш, глава ФРС, август 2026 года: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция явно и с достаточной скоростью движется к нашей цели. Если этого нет, нам предстоит работа».