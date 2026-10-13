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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
ФинансыФондовый рынок

Бурный переток

Глобальный рост доходности облигаций угрожает рынку акций

13.10.2026, 19:49
Управляющие крупнейшими инвестиционными фондами всерьез обеспокоены неконтролируемым ростом доходностей государственных облигаций. Этот фактор второй месяц подряд удерживает первое место среди крупных рисков, на которые обращают внимание международные инвесторы. На фоне достижения доходности десятилетних казначейских облигаций США уровня 5% годовых управляющие начали переводить в них капитал из акций. В случае преодоления уровня 6% годовых переток станет более массовым и негативно скажется на рынке акций.

Yuki Iwamura / AP

Октябрьский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о сохранении серьезных опасений относительно влияния неконтролируемого роста доходностей облигаций на мировую экономику. 31% респондентов назвали это ключевым риском для мировой экономики на горизонте ближайших 12 месяцев. Несмотря на снижение по сравнению с сентябрем (на 2 п. п.), этот риск значительно превосходит занявшие второе и третье место риски «пузыря в ИИ» (23%) и роста инфляции (20%). В анкетировании, которое проводилось 2–8 октября, приняли участие представители 185 фондов, в управлении которых находятся активы на $512 млрд.

  • Беспокойство у портфельных управляющих вызывает стремительное повышение доходностей гособлигаций, в первую очередь US Treasuries (UST), ускорившееся после решения ФРС повысить в сентябре ставку на 25 б. п., до 3,75–4%.

  • С середины сентября доходности среднесрочных выпусков (от 3 до 7 лет) выросли на 19–22 б. п., до 4,9–5,1% годовых, максимумов с апреля—июня 2024 года.

  • Ставки по длинным выпускам (сроком 10–20 лет) выросли на 22–24 б. п., до 5,2–5,6% годовых, и достигли значений 24-летней давности.

Однако, несмотря на произошедший рост, инвесторам пока сложно определить, на каком уровне стабилизируются доходности по долгосрочным бумагам.
Даже растущая уверенность управляющих в том, что в преддверии выборов в Конгресс (3 ноября) ФРС не будет повышать ставку, не может успокоить инвесторов. Согласно опросу BofA, 76% управляющих фондами считают, что 28 октября американский регулятор оставит ставку на текущем уровне. Как считает портфельный управляющий УК «Доверительная» Павел Митрофанов, такие ожидания обусловлены как более умеренным, чем предполагалось, ростом инфляции за август, так и ожиданиями по принятию мер властями США для снижения внутренних цен на нефтепродукты. К последним можно отнести договоренности президентов России и США о поставке дизельного топлива на американский рынок. При этом шансы на еще один подъем процентной ставки в декабре оцениваются в 84%.

Кевин Уорш, глава ФРС, август 2026 года: «Мы должны быть уверены в том, что базовая инфляция явно и с достаточной скоростью движется к нашей цели. Если этого нет, нам предстоит работа».

Вместе с тем опрос BofA свидетельствует, что в настоящее время лишь малая часть инвесторов рассматривает текущие доходности как приемлемые для перекладывания средств из акций. Такие операции начали осуществлять 19% респондентов. Об этом косвенно говорят и данные EPFR, согласно которым за последние две недели вложения в фонды облигаций составили $54 млрд, из которых $27 млрд было инвестировано в фонды гособлигаций. Одновременно с этим в акции было инвестировано $28 млрд, что оказалось на треть меньше средненедельных вложений в летние месяцы. «При прогнозном P/E S&P 500 около 19 доходность прибыли составляет примерно 5,3% годовых. Это сопоставимо с доходностью десятилетних UST. Упрощенная премия за риск акций почти исчезла, а при доходности облигаций в 6% годовых стала бы отрицательной, если оценки акций и прогнозы прибыли останутся прежними»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.
В случае дальнейшего роста доходности десятилетних американских бондов и закрепления ее выше 6% годовых, на рынке США может начаться массовый сброс акций в пользу долговых бумаг. Каждый третий респондент BofA заявил об этом. Еще около 14% готовы начать замещение акций облигациями при доходности 6,5% годовых. По мнению госпожи Нефедовой, ротация капитала будет зависеть и от роста корпоративных прибылей, что будет компенсировать давление на оценки инвесторов. Если одновременно начнут снижаться прогнозы прибыли и мультипликаторы, коррекция может быть существенно глубже. «Дополнительную уязвимость создает высокая концентрация вложений в технологическом секторе, перевес которого в портфелях акций достиг максимума с августа 2020 года»,— указывает эксперт.
Фондовый рынок
Инвестиции

Авторы

  • Виталий Гайдаев
    Виталий Гайдаев
    руководитель направления