На Кубани собрали рекордный урожай свеклы
Урожайность сахарной свеклы достигла 554 ц/га при посевной площади 234 тыс. га. «В истории выращивания сахарной свеклы такого урожая еще не было. Мы прогнозировали собрать порядка 10 млн тонн корней, а уже собрано около 11 млн тонн. После уборки оставшихся 25 тыс. га мы соберем более 13 млн тонн. Завершим уборку ориентировочно к середине декабря»,— сообщил заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «ЮгАгро» организовал «Ъ-Кубань».
Эксперт отметил, что на посев озимых под урожай следующего года засеяно 1,7 млн га. После уборки свеклы предстоит досеять еще 30–40 тыс. га. Кубанские заводы перерабатывают 105–108 тыс. тонн свеклы в сутки против прежних 90–95 тыс. тонн. По состоянию на 17 ноября в регионе произведено 1,2 млн тонн сахара.
Ранее сообщалось, что валовой сбор сахарной свеклы в Краснодарском крае по итогам 2025 года составил 6,99 млн тонн против 7,36 млн тонн годом ранее.
Михаил Тимофеев также рассказал, что начался прием заявок на компенсацию затрат на посев озимых культур — на один посеянный гектар выделяется 2 750 руб. «Это федеральная мера поддержки для средних и крупных компаний. На региональном уровне губернатор выделил средства на аналогичную меру поддержки для крестьянско-фермерских хозяйств. Объем господдержки аграриев в Краснодарском крае в 2026 году достиг порядка 14 млрд руб.»,— уточнил спикер.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», доля Краснодарского края в производстве зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составила порядка 11% общероссийского объема.