Урожайность сахарной свеклы достигла 554 ц/га при посевной площади 234 тыс. га. «В истории выращивания сахарной свеклы такого урожая еще не было. Мы прогнозировали собрать порядка 10 млн тонн корней, а уже собрано около 11 млн тонн. После уборки оставшихся 25 тыс. га мы соберем более 13 млн тонн. Завершим уборку ориентировочно к середине декабря»,— сообщил заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «ЮгАгро» организовал «Ъ-Кубань».