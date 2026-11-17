Доля Кубани в общероссийском производстве зерновых и зернобобовых достигла 11%
Доля Краснодарского края в производстве зерновых и зернобобовых культур в 2026 году составила порядка 11% общероссийского объема. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Тимофеев на конференции «Бизнес в поле: Растениеводство Кубани — 2026». Мероприятие в рамках деловой программы международной выставки «Югагро» организовал «Ъ-Кубань».
По данным спикера, пшеницы произведено порядка 9,5 млн тонн, что на 22% больше, чем в 2025 году. Общий сбор зерновой продукции ожидается на уровне около 14 млн тонн в бункерном весе. Уборку почти завершили.
«Учитывая опыт работы в неблагоприятных погодных условиях, наши аграрии хорошо подготовились и посевную кампанию провели достойно. И соответственно, есть результат. Отмечу, что порядка 82% пшеницы — зерно третьего класса, это очень хорошее зерно. Да, непростой был год. Мы столкнулись с проблемами по обеспечению горюче-смазочными материалами, что незначительно сказалось на поставках удобрений. Однако благодаря поддержке Минсельхоза России и правительства Российской Федерации в обеспечении аграриев дизельным топливом уборочную кампанию мы провели вовремя»,— отметил Михаил Тимофеев.
По словам заместителя министра, на фоне международной ситуации экспорт зерна в Краснодарском крае сталкивается с проблемами. На хранении находится около 6,5 млн тонн. Михаил Тимофеев уточнил, что из произведенных 9,5 млн тонн пшеницы около 3 млн тонн необходимо оставить, остальное предназначено для реализации.