«Учитывая опыт работы в неблагоприятных погодных условиях, наши аграрии хорошо подготовились и посевную кампанию провели достойно. И соответственно, есть результат. Отмечу, что порядка 82% пшеницы — зерно третьего класса, это очень хорошее зерно. Да, непростой был год. Мы столкнулись с проблемами по обеспечению горюче-смазочными материалами, что незначительно сказалось на поставках удобрений. Однако благодаря поддержке Минсельхоза России и правительства Российской Федерации в обеспечении аграриев дизельным топливом уборочную кампанию мы провели вовремя»,— отметил Михаил Тимофеев.